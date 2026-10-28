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Una segunda tasación valora en un 1 millón de euros las joyas de Zapatero incautadas

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La joyería Yanes, a la que el juez instructor del 'caso Plus Ultra', José Luis Calama, encargó realizar una segunda tasación de las joyas intervenidas al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero por la Policía Nacional en su despacho, ha valorado en 1.023.320 euros las piezas.

Según un informe remitido al juez de la Audiencia Nacional y al que ha tenido acceso Europa Press, los peritos de la joyería han valorado el ajuar por encima del millón de euros, una cifra algo inferior a los 1,3 millones de la tasación preliminar que llevó a cabo la compañía Ansorena.

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Los peritos clasifican las joyas en tres juegos compuestos por rubíes, esmeraldas y zafiros de un valor total de 938.500 euros, mientras que han agrupado en un cuarto lote el resto de piezas, "de poca relevancia" y valorado en 84.820 euros.

Yanes subraya que "resulta incoherente el hecho de que piezas de este valor no esten acompañadas de sus estuches originales para su debida conservación y protección, así como que carezcan de la documentación y acreditación de calidad e identidad que normalmente acompañan a joyas ostentosas como las citadas en los lotes 1, 2 y 3".

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También señala que todas las colecciones estaban compuestas por un collar, pendientes, sortija y brazalete, y ha tasado el primer juego de esmeraldas y diamantes en 373.100 euros, mientras que al segundo de gemas rojas y diamantes le da un valor de 203.000 euros y al tercero, de zafiros y diamantes, de 362.400 euros.

Los peritos precisan que los tres juegos de alto valor "son joyas de fabricación comercial y de muy probable origen asiático".

Zapatero aseguró que dichos juegos de joyería le fueron entregados por el entonces monarca de Arabia Saudí como muestra de atención personal durante su visita oficial a España en junio de 2007, cuando el exdirigente socialista era presidente del Gobierno y que estuvieron bajo su poder sin conciencia de su valor material.

El exlíder socialista pidió al juez instructor enviar una comisión rogatoria a Arabia Saudí para corroborar el origen, aunque Calama lo rechazó mediante un auto al que ha tenido acceso esta agencia de noticias, alegando que "la hipótesis fáctica sobre la que descansa la diligencia interesada" carece de "un mínimo elemento objetivo de corroboración que permita apreciar su utilidad, necesidad y pertinencia".

Precisamente, en ese mismo auto Calama cuestionó la versión de Zapatero al señalar que las piezas no se encontraban conservadas en sus estuches originales ni fueran acompañadas de certificados de autenticidad, documentación acreditativa de procedencia o cualquier otro elemento identificativo habitualmente asociado a bienes de esta naturaleza y valor.

Por su parte, la Fiscalía Anticorrupción señaló que el expresidente del Gobierno pudo haber cometido un presunto delito de malversación de caudales públicos con penas de prisión al aceptar joyas "de muy significativo valor" por parte de Arabia Saudí y no haberlas entregado a Patrimonio del Estado, "como sí hizo con otros regalos al finalizar su presidencia".

Según la Fiscalía, "el delito de malversación no puede considerarse prescrito", ya que el plazo es de 15 años y Zapatero excluyó "tales joyas de los efectos que sí declaró y entregó a Patrimonio del Estado el 1 de marzo de 2012", tras concluir su mandato.

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EuropaPress

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