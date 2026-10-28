Un policía dice a la juez que mandos marroquíes organizaron "oleadas" para entrar en Ceuta

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Madrid, 28 oct (EFE).- Un agente de la Policía Nacional ha declarado ante la jueza de la Audiencia Nacional María Tardón que los mandos marroquíes que se encontraban en la frontera organizaron "oleadas" para entrar en Ceuta el día 30 de julio, según han explicado fuentes presentes en su declaración.

Tardón, que investiga la entrada masiva irregular de varias decenas de miles de personas en Ceuta el pasado 30 y 31 de julio, ha tomado declaración este miércoles a tres ciudadanos marroquíes que entraron a nado en la ciudad autónoma, así como a dos agentes de la Policía Nacional que se encontraban ahí ese día.

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Uno de los agentes, que ejercía el rol de jefe fronterizo, ha detallado a la juez que las autoridades marroquíes colaboraron en lo que ha calificado de "invasión", ya que generaron "grupos" y "oleadas" para entrar en la ciudad autónoma.

Este mismo agente policial ha explicado a la magistrada que el día 30 se reunió con el jefe de la Policía fronteriza de Marruecos, a quien pidió explicaciones de lo que estaba ocurriendo en el otro lado, tras lo que éste le dijo que "todo era normal", a lo que no dio crédito, según las fuentes.

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Las autoridades marroquíes no tuvieron únicamente una actitud "pasiva" sino también "organizativa", lo que le hizo sentirse engañado, añaden las fuentes. Le llamó la atención, además, la ausencia de personas de origen subsahariano entre las que entraron en Ceuta ese día.

El otro agente de la Policía Nacional que ha declarado como testigo ha corroborado el material fotográfico que elaboró ese mismo día de la entrada en la ciudad autónoma.

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Por su parte, los tres ciudadanos marroquíes a los que Tardón ha tomado declaración -por videoconferencia- han reafirmado lo ya declarado en los atestados policiales, en los que identificaron a autoridades y a altos mandos policiales del país magrebí en las inmediaciones de la frontera ceutí cuando se estaban produciendo las entradas masivas.

Estos testimonios han reconocido a través de las fotografías a los diferentes miembros de las autoridades marroquíes que se encontraban en la frontera, así como los roles que desempeñaban.

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Ayer, la Policía Nacional remitió a Tardón las declaraciones de estos tres ciudadanos, que fueron tomadas los días 19 y 21.

Los testimonios también han confirmado la presencia de autobuses y furgonetas que trasladaban a grupos de migrantes a la frontera, y han apuntado que los gendarmes marroquíes en ningún momento pusieron impedimento para su entrada. EFE

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