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Suben a 68 los fallecidos por el accidente de tren de Urda (Toledo), confirma García-Page

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Urda (Toledo), 28 oct (EFE).- El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha informado de que los servicios de emergencia han confirmado el fallecimiento de 68 personas en el accidente de tren de Urda (Toledo) ocurrido este miércoles.

En una declaración institucional junto al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, Garcia-Page ha informado de que 24 de estos fallecidos son del tren AVE, mientras que el resto, 44, son del tren Iryo.

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El balance de atendidos es de 53 heridos leves en hospitales y 15 graves, mientras que en el centro de atención de Urda solo se atienden a cinco personas por heridas leves. EFE

(Foto)(Vídeo)

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