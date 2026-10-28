Ponsarnau cree que Brandon Angel "hizo creer" al Alba en la victoria

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Redacción deportes, 28 oct (EFE).- Jaume Ponsarnau, entrenador del Surne Bilbao, señaló tras la derrota encajada en la pista del Alba Berlín (103-100) en la tercera jornada de la Liga de Campeones que la actuación de Brandon Angel fue decisiva para la reacción del conjunto alemán, al que "hizo creer" en la victoria.

"Jugamos muy bien la primera parte, tanto en ataque como en defensa, aunque en algunos momentos perdimos nuestra solidez. Probablemente podríamos haber sacado más ventaja, pero anotaron dos o tres tiros sobre la bocina con un acierto increíble", explicó Ponsarnau en su valoración del encuentro.

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El técnico catalán añadió que, tras el descanso, el Alba "planteó otro tipo de defensa" y encontró en Angel a su principal referente ofensivo. El ala-pívot firmó 24 puntos con una serie perfecta de 10 de 10 en tiros de campo y solo falló uno de los tres tiros libres que intentó.

"Cometimos errores, con malos ataques, y la consecuencia fueron los contraataques del Alba, que cambiaron la dinámica del encuentro. Al final conseguimos igualar el partido una y otra vez, pero hubo un rebote ofensivo que ellos capturaron y esa segunda oportunidad les permitió anotar la canasta que decidió el partido", lamentó.

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Ponsarnau concluyó su comparecencia trasladando, en nombre del Bilbao Basket, el apoyo y la solidaridad del club a las víctimas del accidente ferroviario de Toledo, así como a sus familiares y allegados. EFE

ibn/sab