Muere un hombre de 88 años atropellado junto al cementerio de San Froilán en Lugo

Guardar

Madrid, 28 oct (EFE).- Un hombre de 88 años ha muerto en la tarde de este miércoles tras sufrir un atropello junto al cementerio municipal de San Froilán, en la ciudad de Lugo, han informado Asistencia 061 y 112 Galicia.

El suceso ha ocurrido sobre las 19:37 horas, cuando se ha recibido un aviso en el Centro de Coordinación de Emergencias Sanitarias de Galicia-061, que alertaba de que un peatón había sufrido un atropello y se encontraba inconsciente.

PUBLICIDAD

Una ambulancia del Servicio de Urgencias Sanitarias de Galicia ha acudido al lugar del accidente y ha atendido al herido, identificado con las siglas J.L.R., que ha fallecido en el mismo lugar.

El centro de emergencias dio aviso, así mismo, a Policía Nacional y Local. EFE