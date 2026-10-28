'Maravilloso', un cómic autobiográfico para entender a las familias con pacientes de ictus

Guardar

Madrid, 28 oct (EFE).- 'Maravilloso' es el último cómic de Cookie Kalkair y una de las pocas palabras que pronunciaba su padre tras sufrir un ictus: "la afasia mermó su capacidad de hablar y cambió la forma de comunicarnos. No le recuerdo decir 'maravilloso' antes del ictus, redujo su vocabulario a tres palabras y todas eran positivas".

En una entrevista con EFE en víspera del Día Mundial del Ictus, Cookie Kalkair, seudónimo de Charles Huteau, ilustrador francés afincado en Barcelona, dice que le gustaría que su obra ayude "a entender mejor lo que vive una familia después de un ictus. Espero que el cómic permita que otras familias se sientan menos solas".

PUBLICIDAD

Según la Sociedad Española de Neurología (SEN), el ictus es la segunda causa de muerte en España, y la primera de discapacidad adquirida en adultos. El riesgo de padecerlo afecta al 25 % de la población y el 30 % de los supervivientes vive con secuelas.

En la entrevista, el autor subraya que su cómic "no es un libro médico, pero puede ayudar a entender mejor la vida después de un ictus".

PUBLICIDAD

Kalkair reconoce que eligió 'maravilloso' para el título porque la palabra tiene ahora un "significado muy especial para la familia": "Me parece muy fuerte que una palabra tan positiva se convirtiera en una de las pocas formas que tenía de expresarse".

"No quiero decir que mi padre se hubiera convertido de repente en una persona positiva, ni reducirlo a las palabras que podía decir" y que básicamente se restringieron a: 'muy bien', 'bien', 'por fin'.

PUBLICIDAD

Dice el autor que la intención era contar la distancia entre lo que una persona siente y lo que puede expresar.

"Escribir e ilustrar este libro me permitió ponerlo todo sobre la mesa: los buenos momentos y los malos, las victorias y los fracasos. Al contar la historia pude poner distancia y ver las cosas de otra manera; no fue una terapia, pero ayudó mucho".

PUBLICIDAD

El autor admite que cuando mira atrás se da cuenta de que "no fue todo tan oscuro ni todo salió tan mal. Hubo momentos felices, cosas que conseguimos y días en los que estuvimos muy unidos".

El cómic consta de muchas viñetas mudas que representan los momentos de silencio y de comunicación no verbal, y ponen en valor los gestos y el lenguaje corporal.

PUBLICIDAD

"Mi padre tenía muchas dificultades para comunicarse, pero seguía siendo un adulto. No quería que el lector le viese como una persona enferma o dependiente".

Kalkair quiere insistir en que aunque una persona necesite ayuda, es importante respetar su autonomía, sus decisiones y su dignidad: "Tener una discapacidad no significa dejar de ser quien eres".

PUBLICIDAD

El autor explica que el dibujo y la estructura tenían que ayudar a contar la historia, no solo a ilustrarla.

De hecho la historia pasa en tres lugares "muy importantes" para el autor: Burdeos, Montreal y Barcelona.

Cada ciudad tiene sus colores y su propia atmósfera, la historia en Burdeos y Montreal transcurre en invierno, cuando se trata de Barcelona es verano y aparece la playa y el mar, que motivan emocionalmente a su padre.

PUBLICIDAD

Kalkair espera que el lector entienda que cuando el ictus llega a una familia, "la vida cambia para todos (...) hay que asumir nuevas responsabilidades y encontrar otra forma de relacionarse". En su caso, reconoce, el ictus les acercó como familia.

"No quiero decir que una situación dura sea algo positivo. Pero, a veces, de una experiencia difícil se pueden sacar momentos maravillosos", concluye.EFE

(foto)