La vivienda se encarece un 12,8% en agosto y las compraventas caen por octavo mes, un 9,8%

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Madrid, 29 oct (EFE).- El precio de la vivienda acentuó su subida en agosto al 12,8 % interanual, manteniendo un incremento continuado desde hace tres años, mientras que el número de compraventas disminuyó un 9,8 %, encadenando ocho meses a la baja, según los datos que maneja el Consejo General del Notariado.

Por otro lado, las hipotecas para la concesión de vivienda retrocedieron casi un 5,6 % respecto a agosto del año anterior, en un contexto marcado por la falta de producto disponible para atender la demanda, que está encareciendo los precios y agravando las dificultades de acceso.

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Estos datos se producen después de que en julio las transacciones de vivienda cedieran un 11,1 % y los precios se encarecieran un 7,7 %.

En agosto, el precio medio del metro cuadrado se situó en los 1.959 euros/m2.

Los precios de los pisos tuvieron un ascenso del 17,6 % con respecto al mismo mes del año anterior, hasta alcanzar los 2.361 euros/m2, mientras que el precio de las viviendas unifamiliares alcanzó los 1.408 euros/m2, registrando un aumento del 6,5 %.

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Por orden de magnitud se registraron subidas de dos dígitos en Asturias (23,6 %), Cantabria (23,6 %), Murcia (20,6 %), Comunidad Valenciana (18,2 %), Islas Canarias (17,7 %), Castilla y León (17,5 %), Comunidad de Madrid (17,2 %), Castilla-La Mancha (12,2 %), La Rioja (11,9 %), País Vasco (10,7 %), Andalucía (10,5 %), Aragón (10,3 %) y Cataluña (10 %).

En cambio, los precios de la vivienda tuvieron retrocesos en Navarra (-7 %) e Islas Baleares (-4,9 %).

El número de compraventas disminuyó un 9,8 % interanual en España, hasta alcanzar las 34.599 unidades.

Por tipo de vivienda, las compraventas de pisos disminuyeron un 11,1 % interanual, alcanzando las 24.702 unidades, mientras que las unifamiliares bajaron un 6,3 % interanual, hasta llegar a las 9.896 unidades.

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La compraventa de vivienda se redujo en 16 comunidades y creció únicamente en Cantabria (0,8 %).

Los descensos más acusados, por debajo de la media nacional (-9,8 %), se situaron en Navarra (-18,8 %), Baleares (-17,8 %), Aragón (-16 %), Comunidad Valenciana (-14 %), País Vasco (-13,6 %), Castilla-La Mancha (-12,6 %), Murcia (-11,4 %), Asturias (-11,2 %), Comunidad de Madrid (-11 %) y La Rioja (-10,8 %).

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La superficie media de la vivienda en España registró en agosto un descenso interanual del 3,3 %.

En agosto, los préstamos hipotecarios para adquisición de vivienda decrecieron un 5,6 % interanual en España, hasta las 19.875 operaciones. La cuantía promedio de estos préstamos ascendió un 1,3 % interanual, alcanzando los 164.978 euros en promedio.

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El porcentaje de compras de viviendas financiadas mediante un préstamo hipotecario se situó en el 57,4 %. Además, en este tipo de compras con financiación, la cuantía del préstamo supuso de media el 73,2 % del precio.

Los préstamos hipotecarios para la adquisición de vivienda descendieron en catorce autonomías y lo hicieron a doble dígito en Cantabria (-19,9 %), Islas Baleares (-13,1 %), Aragón (-11,4 %), Castilla-La Mancha (-11,3 %), Comunidad de Madrid (-10,7 %) y La Rioja (-10,7 %).

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Castilla y León (-9,6 %), Navarra (-9,4 %), Cataluña (-6 %), Galicia (-5,6 %), Asturias (-3,6 %), Extremadura (-2,7 %), Andalucía (-2,5 %) y Comunidad Valenciana (-2,3 %) también experimentaron caídas.

Por el contrario, crecieron las hipotecas en Murcia (5 %), Islas Canarias (2,4 %) y País Vasco (1,3 %). EFE