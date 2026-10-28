La Policía identifica a dos jóvenes en el PSOE con un cartel alusivo al accidente de Urda

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Madrid, 28 oct (EFE).- La Policía Nacional ha identificado este miércoles por la noche a dos jóvenes de entre 20 y 25 años que han intentado colocar un cartel relacionado con el accidente ferroviario de Urda en la sede del PSOE, situada en la madrileña calle de Ferraz.

Los hechos han ocurrido alrededor de las 23:00 horas, cuando los dos jóvenes, que portaban banderas de España, han intentado colocar un cartel en el que se podía leer: "68 vidas, 68 personas". En ese momento, dos agentes de una patrulla policial les han interceptado, requerido los carnés de identidad y requisado el cartel.

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Los agentes no han confirmado a EFE si se propondrá para alguna sanción a los jóvenes.

Durante la tarde, alrededor de una treintena de manifestantes con banderas de España se han concentrado en la esquina de Ferraz con Marqués de Urquijo, desde donde han cantado consignas contra el Gobierno y el ministro de Transportes, Óscar Puente.

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"Gobierno asesino, corrupto y canalla, por ti descarrilan los trenes de España" y "Óscar Puente y el líder supremo, arruinan a Renfe y roban el dinero", han sido algunas de las frases que se han escuchado durante la concentración.

La protesta se ha desarrollado de forma pacífica y ha estado marcada por una amplia presencia policial compuesta por tres furgones y cuatro coches patrulla.

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Alrededor de las 21:00 horas, los manifestantes se han disuelto y el despliegue policial se ha ido reduciendo hasta quedar únicamente el coche patrulla que habitualmente está situado frente a la sede del PSOE. EFE