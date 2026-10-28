La adicción al juego tienen un perfil cada vez más joven, especialmente entre las mujeres

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Madrid, 28 oct (EFE).- Las adicciones en España comienzan cada vez a edades más tempranas, especialmente las relacionadas con el juego entre las mujeres, que buscan ayuda principalmente por problemas con el bingo y las tragaperras.

Son los datos que revela el informe 'Perfil de las adicciones en 2025. La atención a las personas usuarias de la red UNAD', realizado por la ONG UNAD, basado en las 36.165 personas atendidas por entidades de la red el pasado año.

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El estudio, presentado este miércoles, evidencia un cambio de perfil de las personas atendidas por adicciones sin sustancia, con una presencia destacada de adolescentes y menores de edad, especialmente entre las mujeres.

En 2025, las mujeres representan el 32 % de las personas atendidas por adicciones sin sustancia, frente al 68 % de los hombres, y aunque siguen estando menos representadas que ellos en los recursos especializados, los datos reflejan cambios significativos en su perfil, cada vez más joven y menor de edad.

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Mientras que en años anteriores tenían mayor presencia las mayores de 49 años, en 2025 el grupo más numeroso es el de 14 a 17 años, que supone el 33 % de las atenciones, seguido de las menores de 14 años, con un 23 %. En conjunto, el 56 % de las mujeres atendidas tienen menos de 18 años.

Este rejuvenecimiento también se refleja en su perfil sociodemográfico, con mujeres españolas estudiantes, no tienen hijos y no presentan problemas de salud registrados.

En cuanto a las principales adicciones relacionadas con el juego, entre las mujeres destacan las máquinas tragaperras y el bingo en el ámbito presencial, ambas con el mismo peso.

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En el caso de los hombres, los datos también reflejan un rejuvenecimiento del perfil, con cerca de la mitad de los hombres atendidos por adicciones sin sustancia con menos de 26 años.

El 25 % de los hombres atendidos tenía entre 18 a 25 años, seguido del grupo de edad de 14 a 17 años, en un 22 %, y se trata mayoritariamente españoles, sin hijos y sin enfermedades o problemas de salud registrados.

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Respecto a las conductas relacionadas con el juego, las máquinas tragaperras destacan en el ámbito presencial, seguidas de las apuestas deportivas, aunque también son relevantes los videojuegos en la modalidad de juego online.

A diferencia de lo anterior, las atenciones por adicciones con sustancia se concentran en edades más avanzadas y reflejan trayectorias de consumo prolongadas, aunque su consumo comienza antes de la mayoría de edad y, en la mayoría de los casos, se prolonga más de los once años.

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En este ámbito, los hombres representan en 2025 el 78 % de los casos, cuyo perfil más frecuente corresponde a personas de entre 42 y 49 años, de nacionalidad española, con estudios primarios, en situación de desempleo y sin hijas ni hijos a su cargo.

El 46 % presenta alguna enfermedad psíquica y la cocaína es la sustancia más consumida seguida del alcohol, la heroína y el cannabis.

En el caso de las mujeres, que suponen el 22 % de las atenciones, también predominan las edades comprendidas entre los 42 y los 49 años, aunque destaca la presencia de mayores de 50.

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La mayoría son españolas, tienen estudios primarios y están en situación de desempleo, y a diferencia de los hombres, más de la mitad tiene hijos o hijas a su cargo, y destaca especialmente el grupo de mujeres con dos o más descendientes.

El 54 % de ellas presenta alguna enfermedad psíquica y el alcohol es la sustancia más consumida, seguido de la cocaína, el cannabis y la heroína. aunque las mujeres también tienen una mayor representación relativa en las atenciones relacionadas con psicofármacos, especialmente ansiolíticos y somníferos, tanto con prescripción médica como sin ella.

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En la mayoría de los casos, el consumo se inicia antes de los 26 años y la trayectoria se prolonga durante más de 11 años, concretamente, en el 59 % de los hombres y el 51 % de las mujeres.

El informe, que constituye la décima edición de esta serie de estudios, permite conocer los perfiles de las personas atendidas por las entidades de la red e identificar sus necesidades.

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A través de esta recogida de datos, la ONG UNAD busca contribuir a mejorar el conocimiento sobre la realidad de las adicciones y a orientar las respuestas de prevención y atención. EFE