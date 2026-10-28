Jueves, 29 de octubre de 2026

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FÚTBOL COPA DEL REY MAPFRE

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Redacción deportes. La primera eliminatoria de la Copa del Rey se reanuda este jueves con un total de 23 partidos, entre los que destacan los que juegan cinco equipos de LaLiga EA Sports, Getafe, Osasuna, Athletic Club, Sevilla, Racing y Deportivo, que se cruzan con Lebrijana, Calatayud, AE Prat, Sporting Hortaleza, Ribadesella y Auriense, respectivamente. También se juegan este jueves nueve de los 24 partidos aplazados el miércoles por el grave accidente ferroviario.

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BALONCESTO EUROLIGA

Madrid. Un Real Madrid en racha en la Liga Endesa y la Euroliga, en la que es sexto, recibe en el torneo continental al Fenerbahce turco, que aterriza en la capital de España tras caer en Valencia el martes y perder la segunda plaza en favor de éste.

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BALONCESTO EUROLIGA

Barcelona. Entrevista con el director general de la Euroliga, el español Chus Bueno, en la que analiza el futuro de la competición continental y la posibilidad de que los equipos propietarios de la misma puedan acabar aceptando la propuesta de la NBA para crear un nuevo torneo en Europa. Por Francisco Ávila y Xavi Serrano

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TENIS ATP 500 VIENA

Redacción Deportes. Se juegan este jueves los octavos de final del torneo ATP 500 de Viena. El número 2 mundial y primer cabeza de serie, el alemán Alexander Zverev, se enfrenta al neerlandés Tallon Griekspoor, mientras que el español Carlos Alcaraz, segundo favorito, se cruza con el georgiano Nikoloz Basilashvili (número 95 mundial).

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TENIS ATP 500 BASILEA

Redacción Deportes. El español Rafa Jódar, tercer cabeza de serie, se enfrenta este jueves por primera vez en su carrera al monegasco Valentin Vacherot y lo hace en la fase de octavos de final del torneo ATP 500 de Basilea (Suiza).

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BALONCESTO FINALES WNBA

Redacción Deportes. Las Golden State Valkyries pueden ganar este jueves el título de la WNBA por primera vez si derrotan al Atlanta Dream en el sexto partido de la final, que se juega en el Gateway Center Arena de College Park, en el estado de Georgia.

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BALONMANO LIGA DE CAMPEONES

Redacción Deportes. El Barça, ya clasificado para la ronda principal de la Liga de Campeones, visita este jueves al SAH-Aarhus danés en la última jornada de la primera fase, en un encuentro que puede decidir la continuidad europea del conjunto local y los puntos con los que el conjunto azulgrana afrontará la siguiente ronda.

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ATLETISMO MARTÍN FIZ

Madrid. Martín Fiz es una leyenda del atletismo mundial. Sus éxitos así lo reflejan. El próximo 1 de noviembre pondrá fin a su estrecha relación con el maratón en Nueva York, una ciudad especial en la que disputará su carrera número 42 de 42,197 metros y, en este caso, lo hará con su hijo, Alex, que debutará en la distancia. Por David Ramiro.

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AGENDA INFORMATIVA

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AUTOMOVILISMO

- Previa del Gran Premio de México de Fórmula Uno, que se disputa el fin de semana en el Autódromo Hermanos Rodríguez de Ciudad de México. (FOTO)

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BALONCESTO

- Barcelona. Entrevista con el director general de la Euroliga, Chus Bueno. (FOTO) (VÍDEO)

- Euroliga. 9ª jornada (FOTO): Real Madrid-Fenerbahce (20.45).

. Última hora de los partidos ASVEL-Kosner Baskonia y Barça-Valencia.

- Final de la WNBA. Sexto partido: Atlanta Dream-Golden State Valkyries (2-3) (17.30).

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BALONMANO

- Liga de Campeones. 6ª jornada: Skanderborg AGF-Barça (20.45).

- Liga ASOBAL. Última hora de los partidos de la 8ª jornada Caserío Ciudad Real-Dicorpebal Logroño y Recoletas At. Valladolid-Batcho Torrelavega.

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FÚTBOL

- Copa del Rey Mapfre. Primera eliminatoria (FOTO). Crónicas de los partidos Lebrijana-Getafe, At. Calatayud-Osasuna, AE Prat-Athletic Club, Sporting Hortaleza-Sevilla, Ribadesella-Racing Santander y Auriense-Deportivo (21.00).

. También se juegan los partidos (resumen): At. Baleares-Eldense, Sanse-Coria (19.00), Guijuelo-Sporting, Conquense-Castellón, Laredo-Burgos, Varea-Andorra, Antequera-Águilas y Real Ávila-Unionistas de Salamanca (20.00), y los aplazados el miércoles: Peña Sport-Huesca y Numancia-Oviedo (18.00), Poblense-Ceuta y Coruxo-Zamora (19.00), Cieza-Granada (19.30), Covadonga-Valladolid y Mijas Las Lagunas-Real Jaén (20.00) y Gimnástica Torrelavega-Ourense (20.30) y Xerez-Cádiz (21.00).

- LaLiga EA Sports. Presentación de la 11ª jornada.

. Previa del Villarreal-Espanyol.

. Rueda de prensa del director deportivo del Espanyol, Ramón Rodríguez 'Monchi' (12.30), y Sergio García, entrenador interino (15.45), en el RCDE Stadium.

. Rueda de prensa del entrenador del Rayo, Beñat San José, previa al encuentro con el Celta.

- Barcelona. Entrenamiento a puerta cerrada en la ciudad deportiva Joan Gamper (11.00). (VÍDEO)

- El Atlético de Madrid se entrena a las 11.00 en el campo 4 del Centro Deportivo Majadahonda.

- El Real Madrid se entrena a las 10.30 en la ciudad deportiva de Valdebebas.

- Liga de Campeones femenina. 3ª jornada: HB Køge (DIN)-Barcelona, en Køge (21.00).

- Mundial femenino sub-17, en Marruecos. Octavos de final: China-Francia, Nigeria-México (16.00), Japón-Kenia, España-Estados Unidos (19.00).

- Río de Janeiro. El seleccionador brasileño, Carlo Ancelotti, divulga la lista de convocados para los partidos amistosos que Brasil disputará con Singapur el 14 de noviembre y con Japón el 17 de noviembre, ambos en el Estadio Nacional de Singapur (18.00). (FOTO) (VÍDEO)

- Inglaterra. Copa de la Liga. 1/8 final: Everton-Newcastle (20.45).

- Italia. 9ª jornada (FOTO): Fiorentina-Atalanta (20.45).

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FÚTBOL SALA

- Liga de Campeones. Ronda principal. 2ª jornada: Semey (KAZ)-Barça, en Lucenec (Eslovaquia) (16.00) y ElPozo Murcia-Benfica (POR), en Roermond (Países Bajos)(17.00).

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MOTOCICLISMO

- Ruedas de prensa previas al Gran Premio de Malasia, 19ª prueba del Mundial, en el circuito de Sepang.

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OLIMPISMO

- Previa de los Juegos de la Juventud Dakar 2026.

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TENIS

- Torneos ATP 500 de Viena y Basilea (Suiza) (hasta 1).

- Torneos WTA 500 de Tokio y 250 de Cantón (China) (hasta 1).

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