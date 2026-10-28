Jaka Lakovic: "Esta victoria nos viene bien para ganar algo de margen en nuestro grupo"

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Santa Cruz de Tenerife, 28 oct (EFE).- El entrenador de La Laguna Tenerife, Jaka Lakovic, ha destacado la capacidad de su equipo para resistir en un encuentro muy igualado y superar al Reyer Venecia, una victoria que considera importante para ganar margen en la clasificación de la Eurocopa.

"En estos partidos hay que buscar y encontrar maneras para ganar y los chicos no han dejado de pelear", ha señalado el técnico esloveno, que ha felicitado al conjunto italiano por su actuación pese a sus dos bajas importantes, además de reconocer que los suyos apenas se sintieron cómodos durante el encuentro, en el que el rival impuso su físico y su intensidad.

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Lakovic ha explicado que el partido se decidió "en las últimas posesiones", en las que los aurinegros lograron dos buenas defensas después de que el Venecia tomara la iniciativa en el último cuarto, un desenlace que, a su juicio, "también podría haber caído del lado visitante".

El entrenador ha valorado especialmente la capacidad defensiva de su equipo en el último cuarto, en el que encajó 14 puntos, y ha considerado que esa actitud permitió sacar adelante un encuentro en el que no siempre encontraron soluciones en ataque y en el que debieron "aprovechar mejor las opciones de jugar en transición para evitar los ataques estáticos ante la defensa física del conjunto italiano".

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Sobre los problemas defensivos en las esquinas ha explicado que algunas decisiones al defender el bloqueo directo central, concedieron "demasiado tiempo y espacio al manejador rival para encontrar pases liberados", aunque ha destacado que el equipo provocó 15 pérdidas del Venecia, un registro "especialmente valioso ante un rival que acostumbra a cuidar el balón".

El técnico también ha señalado que su equipo debe mejorar su trabajo en el rebote, porque dominaron ese apartado en la primera parte, pero en la segunda terminaron perdiéndolo por diez, algo que comentó que le dejó "molesto" porque deberían de ser "más fuertes" en ese ámbito y no conceder tanto, y más después de la buena imagen mostrada en los primeros 20 minutos.

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Valoró el acierto exterior, puesto a que los suyos cerraron el encuentro de hoy con un 52% de acierto en triples, que lo ha atribuido al "buen movimiento de balón" y a la "capacidad colectiva para generar lanzamientos abiertos", que están haciendo que completen partidos con un gran porcentaje en esta parcela.

Por último, Jaka Lakovic ha explicado que la ausencia de Gio Shermadini durante todo el encuentro respondió a una decisión técnica, ya que, al no haber participado desde el inicio, consideró que introducirlo en un partido "tan exigente y con un ritmo tan alto ya establecido, no le habría favorecido". EFE

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AM/sab