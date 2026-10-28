Hoy será noticia. Jueves, 29 de octubre

Guardar

ACCIDENTE FERROVIARIO

Continúan durante la noche los trabajos de localización de víctimas del accidente de Urda

PUBLICIDAD

Urda (Toledo) (EFE).- La Guardia Civil continúa durante la madrugada los trabajos en la zona del accidente ferroviario de Urda (Toledo) con la vista puesta en la localización y rescate de víctimas que puedan continuar dentro de los vagones, y espera que el jueves intervenga la unidad cinológica.

Según la Comandancia de la Guardia Civil de Toledo, hay desplazada en la zona maquinaria pesada "que está ya retirando parte de esos vagones y del amasijo de hierros que hay en el lugar". También están trabajando los drones del Instituto Armado con sensores térmicos "que pueden aportar algún tipo de indicio de las personas que puedan estar ahí dentro" y con los que también se está llevando a cabo una recreación de la zona.

PUBLICIDAD

ACCIDENTE FERROVIARIO

Primer día de luto oficial por el accidente de Urda

Urda (Toledo)/Madrid (EFE).- Primer día de luto oficial de los tres decretados por Gobierno en señal de condolencia con las familias de los fallecidos en el trágico accidente ferroviario de Urda (Toledo), en el que han muerto al menos 68 personas y cuyas causas empiezan ahora a investigarse.

PUBLICIDAD

Las muestras de solidaridad se sucederán a lo largo de toda España y diferentes instituciones, el Congreso, varios parlamentos autonómicos y universidades han convocado minutos de silencio en señal de duelo por las víctimas.

ACCIDENTE FERROVIARIO

Sánchez participa este jueves en la reunión del CECOPI en Toledo

Madrid (EFE).- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, participa este jueves en la reunión de seguimiento y coordinación de la emergencia provocada por el accidente ferroviario en Urda, en el Centro de Coordinación Operativa Integrado (CECOPI) de Toledo.

PUBLICIDAD

Sánchez se desplaza a Toledo y estará acompañado por el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, y el delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, José Pablo Sabrido. La reunión del CECOPI está prevista para las 10 de la mañana, según la misma fuente. Pedro Sánchez ha acudido ya este miércoles a Urda.

ACCIDENTE FERROVIARIO

Feijóo visita este jueves el puesto de mando del accidente ferroviario de Urda

Madrid (EFE).- El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, visitará este jueves el puesto de mando avanzado habilitado por el accidente ferroviario de Urda (Toledo), en el que han muerto al menos 68 personas.

PUBLICIDAD

El PP ha informado de que el candidato a la presidencia del Gobierno estará acompañado del presidente del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, y que posteriormente, en torno a las 12:45 de la mañana, ofrecerá declaraciones a la prensa. La visita se producirá después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, haya acudido a la zona esta tarde.

HUELGA RENFE

Maquinistas mantienen la huelga en Renfe y estudian más acciones en defensa de seguridad

Madrid (EFE).- El sindicato de maquinistas Semaf ha decidido mantener la huelga convocada para esta jueves en Renfe en defensa de la seguridad ferroviaria, así como del cumplimiento de los compromisos para conseguir un cambio estructural en la seguridad, tras el grave accidente ocurrido este miércoles cerca de la estación de Urda (Toledo).

PUBLICIDAD

Además, la organización ha advertido de que, al margen de la convocatoria de mañana, está estudiando nuevas acciones y medidas en defensa de la seguridad ferroviaria y ha instado a todo el colectivo de conducción "a extremar las medidas de precaución en el ejercicio de sus funciones".

ACCIDENTE FERROVIARIO

Renfe suspende alta velocidad Madrid-Andalucía jueves y da plan alternativo desde viernes

Madrid (EFE).- Renfe ha suspendido los trenes de la línea de Alta Velocidad entre Madrid y Andalucía para este jueves tras el accidente ferroviario en Urda (Toledo), incluidos los servicios desde Barcelona y Valencia con Sevilla y Málaga, y ofrecerá un plan alternativo de transporte desde el viernes 30.

PUBLICIDAD

Renfe ha informado este miércoles de que ofrecerá desde el viernes un plan alternativo de transporte para facilitar los desplazamientos de los viajeros con necesidad de viajar entre Madrid y Andalucía. También ha establecido un servicio alternativo AVANT entre Madrid, Ciudad Real y Puertollano por vía convencional con aumento del tiempo de viaje. Asimismo, ha explicado que los trenes incluidos en servicios mínimos por la huelga convocada por Semaf este jueves pueden verse afectados, por lo que recomiendan no viajar si no es imprescindible.

ACCIDENTE FERROVIARIO

Renfe paraliza la venta de billetes Madrid-Andalucía hasta el 13 de diciembre

Madrid (EFE).- Renfe ha paralizado la venta de billetes en el corredor de alta velocidad Madrid-Andalucía hasta el 13 de diciembre, lo que no implica la circulación vaya a estar detenida hasta esa fecha, han indicado fuentes de la compañía.

PUBLICIDAD

Si el gestor ferroviario Adif decide restablecer antes de esa fecha la circulación, Renfe también lo hará, han añadido a EFE esas fuentes.Renfe ha habilitado tras la colisión de dos trenes en un Urda (Toledo) un plan alternativo con trenes de cercanías y enlaces en autobús para facilitar el transporte de viajeros con billete entre Madrid, Ciudad Real y Puertollano.

DANA ANIVERSARIO

Se cumplen dos años de la dana de Valencia que dejó 233 fallecidos y daños millonarios

València (EFE).- Este jueves se cumplen dos años de la dana del 29 de octubre de 2024, cuyas inundaciones dejaron en la provincia de Valencia un balance de 233 personas fallecidas, daños materiales millonarios y una estampa de destrucción bajo el lodo que recorrió el mundo.

Aquel martes negro fue la tercera vez en los últimos 50 años que en Valencia se registraron acumulados de lluvia superiores a los 700 litros por metro cuadrado, en concreto en la localidad de Turís, aunque la devastación de esta dana la causaron los desbordamientos de ríos y barrancos incluso en zonas donde ese día no llovió, pero diluvió aguas arriba.

DANA ANIVERSARIO

Víctimas de la dana aplazan por el accidente ferroviario el acto en Paiporta

València (EFE).- La Asociación de Víctimas DANA 29 de Octubre ha decidido aplazar al próximo 5 de noviembre, a la misma hora, el acto previsto para este jueves a las 19:00 horas en Paiporta como homenaje a las víctimas de las inundaciones en el día en que se cumple el segundo aniversario de la tragedia.

Por el contrario, se mantiene según lo previsto la marcha que a las 11:00 horas partirá del campo de fútbol de Cheste para llegar a las 12:00 al puente de la CV-50. Asimismo, los Comités Locales de Emergencia y Reconstrucción (CLER) también mantienen, para las cinco de la tarde, la salida de las marchas desde Albal y desde Benetússer para confluir a las 17:45 horas en el Puente del Barranco del Poyo en Catarroja-Massanassa.

HELENA ROHNER

Helena Rohner celebra con una exposición 30 años de creatividad en la joyería y el hogar

Madrid (EFE).- Helena Rohner está a punto de cerrar un año redondo: celebra sus 30 años de trayectoria, un acontecimiento por el que a partir de este jueves inaugura en el Museo de Artes Decorativas de Madrid la exposición 'La forma sostenida. 30 años de joya y objeto'; además, ha recibido el premio a Mejor Colección de Joyería y Accesorios de la Academia de la Moda Española.

La exposición de la que Rohner es comisaria junto a Ainoa Corres y en la que participa la museógrafa Marta Muñoz, es el colofón a tres décadas de recorrido creativo por el que ha transitado de la joyería al diseño de objetos para el hogar. Con ella la diseñadora ofrece una mirada retrospectiva sin nostalgia.

EL TIEMPO

El jueves deja rachas muy fuertes de viento en el Estrecho e intervalos fuertes en Alborán

Madrid (EFE).- Precipitaciones débiles en Baleares y el litoral sureste este jueves, así como intervalos fuertes de viento en el Alborán y probables rachas muy fuertes en el Estrecho. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha informado de que predominarán los cielos poco nubosos o despejados en buena parte del país, salvo algunos intervalos de nubes en el norte.

Durante la primera mitad del día podrían darse precipitaciones débiles o chubascos en Baleares y litoral sureste; probables brumas y nieblas matinales en la meseta sur, tercio este peninsular, sistemas Béticos y norte de Galicia.Las temperaturas máximas caerán en los litorales de Cataluña y Alborán, subirán en el interior de la Comunidad Valenciana, sistema Ibérico, alto Ebro, Cantábrico y buena parte del extremo oeste peninsular, y variarán poco en el resto.

EFE

fp