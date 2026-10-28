Espana agencias

Figaredo acusa al "Gobierno criminal" de provocar "muertos" e invertir "menos que nunca" en infraestructuras

Imagen TAIU7CKVLRBAHEX5AATTMHIRJQ
Guardar

El portavoz nacional de desregulación, energía y economía de Vox, José María Figaredo, ha tildado al Gobierno de "criminal y corrupto" y le ha acusado de haber provocado "muertos" por haber invertido "menos que nunca" en las infraestructuras del país después de que el choque de un AVE de Renfe con un Iryo en Los Yébenes (Toledo) de este miércoles haya dejado al menos 68 muertos.

"Un gobierno que ha provocado un segundo accidente de unas magnitudes brutales nunca vistas", ha afirmado en declaraciones a medios desde la Plaza de Cibeles de Madrid, y ha arremetido contra le Ejecutivo por al frente de las instituciones".

PUBLICIDAD

"Hoy solo podemos manifestar nuestras condolencias y nuestro apoyo total a los familiares de las víctimas, a los heridos y a todos los afectados por esta tragedia brutal", ha aseverado Figaredo antes de apelar a su "tristeza", "rabia" e "ira" tras el accidente ferroviario, que se produce 9 meses después del descarrilamiento de Adamuz que provocó la muerte de 46 personas.

Figaredo ha acusado también el Gobierno de haber "robado a los españoles", "endeudado España" y recaudado "más impuestos que nunca". "La corrupción de este Gobierno mata", ha insistido el mandatario de Vox.

PUBLICIDAD

Así, ha instado al Ejecutivo a dimitir y "ponerse a disposición judicial" ante una "situación" que ha tildado como "absolutamente insostenible".

Temas Relacionados

EuropaPress

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Salen a la luz los audios entre Adif y el maquinista del AVE antes del accidente ferroviario de Urda

La Cadena SER ha publicado la conversación entre el centro de control y el conductor tras un fallo del sistema LZB

Salen a la luz los audios entre Adif y el maquinista del AVE antes del accidente ferroviario de Urda

Elecciones generales España 29-N, en directo | La Policía carga contra manifestantes en la protesta organizada por Falange frente al Ministerio de Transportes en Madrid

El BOE publica este miércoles las listas al Congreso y al Senado, en una precampaña marcada por los pactos PP-Vox y PSOE-Frente Amplio que Podemos considera “bipartidismo 2.0”.

Elecciones generales España 29-N, en directo | La Policía carga contra manifestantes en la protesta organizada por Falange frente al Ministerio de Transportes en Madrid

Accidente de trenes en Toledo, en directo: al menos 68 muertos tras el choque entre un Iryo y un AVE en la línea de Madrid-Andalucía

Óscar Puente habla de una “decisión errónea” desde el centro de control de Atocha, que permitió avanzar al AVE con semáforo rojo

Accidente de trenes en Toledo, en directo: al menos 68 muertos tras el choque entre un Iryo y un AVE en la línea de Madrid-Andalucía

Buscan a un argentino desaparecido en el accidente de trenes de Toledo: se llama Agustín Randazzo

La familia del pasajero de 51 años confirma que ya ha denunciado su desaparición y solicita colaboración ciudadana para encontrarlo

Buscan a un argentino desaparecido en el accidente de trenes de Toledo: se llama Agustín Randazzo

Comprueba los resultados del sorteo 4 la Triplex de la Once

Juegos Once publicó la combinación ganadora del Sorteo 4 de las 17:00 horas. Tenemos los números ganadores aquí mismo

Comprueba los resultados del sorteo 4 la Triplex de la Once
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Salen a la luz los audios entre Adif y el maquinista del AVE antes del accidente ferroviario de Urda

Salen a la luz los audios entre Adif y el maquinista del AVE antes del accidente ferroviario de Urda

Elecciones generales España 29-N, en directo | La Policía carga contra manifestantes en la protesta organizada por Falange frente al Ministerio de Transportes en Madrid

El PSOE pide a sus trabajadores abandonar las sedes del partido de todo el país ante “posibles problemas de seguridad”

Desde los abrigos voluminosos hasta las cadenas para la nieve: estas son las multas de tráfico más habituales en invierno

Exteriores confirma que solo 901 de las 163.355 personas consiguen certificar su condición de descendiente exiliado para la ‘ley de nietos’

ECONOMÍA

Quién vive mejor un jubilado español con pensión pública o uno mexicano con un sistema mixto de reparto y capitalización

Quién vive mejor un jubilado español con pensión pública o uno mexicano con un sistema mixto de reparto y capitalización

El 61% de los coches de segunda mano vendidos en España tiene algún factor de riesgo y 43% registra daños o accidentes

El efecto Ozempic llega a la cesta de la compa y reduce un 5,3% el gasto en alimentos: estos son los que se consumen menos

Iberia fija un precio máximo de 99 euros en todos los vuelos a Andalucía tras el choque de trenes en Urda

Construir una vivienda vale más que comprarla en algunos municipios: cuándo compensa hacerlo desde cero

DEPORTES

Arantxa Sánchez Vicario sobre Nadal: “Si no se retira, lo hubieran retirado... pero ha salido Carlos Alcaraz y todos estamos disfrutando”

Arantxa Sánchez Vicario sobre Nadal: “Si no se retira, lo hubieran retirado... pero ha salido Carlos Alcaraz y todos estamos disfrutando”

Sinner analiza su pulso con Carlos Alcaraz: “Quizás a mí me vean como el campeón disciplinado y a él como el extravagante”

Un grupo de 50 bukaneros acude a prestar ayudar en el accidente ferroviario de Toledo: regresaban a Madrid tras el partido de Copa del Rey ante el Recreativo de Huelva

Ander Herrera rompe el silencio sobre el ‘caso City’: “Mourinho es un crack, es como Los Simpson, que predicen lo que pasa”

Del Balón de Oro al schnitzel de oro: el otro premio que recibió Harry Kane del dueño de un restaurante