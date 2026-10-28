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El uruguayo Fede Valverde se pone al servicio de las víctimas del accidente de Toledo

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Madrid, 28 oct (EFE).- El futbolista uruguayo Fede Valverde, desde su cuenta en la red social Instagram, manifestó su apoyo a las víctimas y las familias del accidente ferroviario en Toledo (España), y compartió información sobre personas desaparecidas y cómo actuar ante la emergencia.

"Mi más sentido pésame a las familias de las víctimas del trágico accidente ferroviario en Toledo. Todo mi cariño y apoyo a los heridos y afectados. Como capitán del Real Madrid, me pongo a disposición para ayudar en lo que sea necesario y colaborar en la difusión de información que pueda ayudar a localizar a las personas desaparecidas. Mucha fuerza a todos", escribió.

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Valverde tiene 21,9 millones de seguidores en su cuenta de Instagram personal. Compartió los teléfonos de atención a las familias de las víctimas, los lugares donde donar sangre y varios casos de personas cuyos allegados no habían podido contactar con ellas.

Todos sus compañeros también mostraron de diversas maneras su solidaridad con los afectados, y varios compartieron información de servicio. "Día triste, que Dios reconforte a todas las familias involucradas en esta tragedia", publicó Éder Militao.

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"Un abrazo enorme a todos los afectados por el accidente de Toledo y a sus familias. Mucha fuerza y todo mi cariño en estos momentos tan duros", apuntó Cucurella. "Mi más sentido pésame a las familias y seres queridos de las víctimas del accidente de Toledo. Mucha fuerza a los heridos y gracias a todos los que están trabajando en la asistencia", añadió Arda Güler.

El Real Madrid masculino guardó un minuto de silencio antes de su entrenamiento de este miércoles, así como el Real Madrid femenino en su partido de Liga de Campeones ante el Bayern en Múnich. Además, el club colocó crespones negros en las pantallas de la fachada del Santiago Bernabéu.

En general, el mundo del fútbol se volcó con el apoyo a las víctimas y sus allegados. Jugadores de todos los equipos aprovecharon su altavoz para compartir los teléfonos de atención y otras informaciones relevantes. EFE

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