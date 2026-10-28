El Ribadesella debuta en la Copa del Rey ante un Racing que no quiere sorpresas

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Oviedo/Santander, 28 oct (EFE).- El Ribadesella, equipo del oriente asturiano que compite en la sexta categoría del fútbol español, debuta en la Copa del Rey este jueves contra el Racing de Santander, de Primera División y con todos sus jugadores disponibles, en la primera ronda del 'torneo del K.O.'.

El Ribadesella accedió a esta primera ronda de la Copa del Rey tras eliminar al Noja cántabro en la previa, una eliminatoria que los asturianos se llevaron tras ganar por la mínima (1-0) en el encuentro de ida disputado en Oreyana y sacar un empate a un gol en el partido de vuelta.

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Los riosellanos llegan al encuentro tras empatar en casa ante el Navarro y actualmente suman 16 puntos en las seis jornadas de liga disputadas hasta la fecha; son terceros en la 1ªAsturfutbol, a un solo punto del liderato y con un partido menos que el resto de rivales.

Aunque el técnico Íñigo Cortés suele apostar por un 4-4-2 bastante ofensivo, no se descarta que para hacer frente a la calidad del Racing el conjunto riosellano se proteja con un planteamiento más defensivo; el delantero Borja Campillo, con 3 goles en 6 partidos, es el máximo goleador del equipo riosellano en competición liguera.

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El Ribadesella es un histórico del fútbol asturiano, pero la última década no ha sido sencilla para este club de una localidad con mucho turismo veraniego y que durante el año registra 5.900 ciudadanos; los locales, fundados en 1949, jugaron un curso en Segunda B a principios de siglo, acumulan 22 temporadas en Tercera y actualmente buscan el ascenso a dicha categoría desde la sexta del fútbol español.

Por su parte, el Racing espera evitar sorpresas coperas en un año, el de su regreso a la máxima categoría, en el que de momento está ofreciendo un buen rendimiento, situado tres puntos por encima del descenso y habiendo roto, con su triunfo de la pasada jornada contra el Espanyol, una racha de cuatro partidos sin ganar.

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Además está el estímulo de replicar lo que se logró el curso previo en esta competición, donde los cántabros fueron superando eliminatorias, una de ellas contra el Villarreal, hasta plantarse en los octavos de final, donde cayeron eliminados en su feudo al caer ante el Barcelona por 0-2, con uno de los tantos encajados en el minuto 95.

La cita se plantea en esta ocasión como ideal para dar minutos a los menos habituales, no sólo por la diferencia de categorías contra el rival sino porque además se espera que los titulares rindan al mejor nivel posible el domingo, cuando el equipo recibirá la visita en los Campos de Sport de El Sardinero del Real Madrid.

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Alineaciones probables:

Ribadesella CF: Diego Fernández; Adrián Traviesa, Adrián Toyos, Pelayo Santoveña, Nacho Alonso; Kiku Manzano, Raúl Piñera, Manu Laria, Jandro Fernández; Cristian Villa y Borja Campillo.

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Racing de Santander: Laro; Hernando, Pedro, Facu, Salinas; Luque, Íñigo, Gueye, Guliashvili; Arana y Pablo García.

Estadio: Oreyana

Hora: 21.00. EFE

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