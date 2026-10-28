Espana agencias

El Ribadesella debuta en la Copa del Rey ante un Racing que no quiere sorpresas

Guardar

Oviedo/Santander, 28 oct (EFE).- El Ribadesella, equipo del oriente asturiano que compite en la sexta categoría del fútbol español, debuta en la Copa del Rey este jueves contra el Racing de Santander, de Primera División y con todos sus jugadores disponibles, en la primera ronda del 'torneo del K.O.'.

El Ribadesella accedió a esta primera ronda de la Copa del Rey tras eliminar al Noja cántabro en la previa, una eliminatoria que los asturianos se llevaron tras ganar por la mínima (1-0) en el encuentro de ida disputado en Oreyana y sacar un empate a un gol en el partido de vuelta.

PUBLICIDAD

Los riosellanos llegan al encuentro tras empatar en casa ante el Navarro y actualmente suman 16 puntos en las seis jornadas de liga disputadas hasta la fecha; son terceros en la 1ªAsturfutbol, a un solo punto del liderato y con un partido menos que el resto de rivales.

Aunque el técnico Íñigo Cortés suele apostar por un 4-4-2 bastante ofensivo, no se descarta que para hacer frente a la calidad del Racing el conjunto riosellano se proteja con un planteamiento más defensivo; el delantero Borja Campillo, con 3 goles en 6 partidos, es el máximo goleador del equipo riosellano en competición liguera.

PUBLICIDAD

El Ribadesella es un histórico del fútbol asturiano, pero la última década no ha sido sencilla para este club de una localidad con mucho turismo veraniego y que durante el año registra 5.900 ciudadanos; los locales, fundados en 1949, jugaron un curso en Segunda B a principios de siglo, acumulan 22 temporadas en Tercera y actualmente buscan el ascenso a dicha categoría desde la sexta del fútbol español.

Por su parte, el Racing espera evitar sorpresas coperas en un año, el de su regreso a la máxima categoría, en el que de momento está ofreciendo un buen rendimiento, situado tres puntos por encima del descenso y habiendo roto, con su triunfo de la pasada jornada contra el Espanyol, una racha de cuatro partidos sin ganar.

Además está el estímulo de replicar lo que se logró el curso previo en esta competición, donde los cántabros fueron superando eliminatorias, una de ellas contra el Villarreal, hasta plantarse en los octavos de final, donde cayeron eliminados en su feudo al caer ante el Barcelona por 0-2, con uno de los tantos encajados en el minuto 95.

La cita se plantea en esta ocasión como ideal para dar minutos a los menos habituales, no sólo por la diferencia de categorías contra el rival sino porque además se espera que los titulares rindan al mejor nivel posible el domingo, cuando el equipo recibirá la visita en los Campos de Sport de El Sardinero del Real Madrid.

Alineaciones probables:

Ribadesella CF: Diego Fernández; Adrián Traviesa, Adrián Toyos, Pelayo Santoveña, Nacho Alonso; Kiku Manzano, Raúl Piñera, Manu Laria, Jandro Fernández; Cristian Villa y Borja Campillo.

Racing de Santander: Laro; Hernando, Pedro, Facu, Salinas; Luque, Íñigo, Gueye, Guliashvili; Arana y Pablo García.

Estadio: Oreyana

Hora: 21.00. EFE

1012288

Pfg/pgc/aas/cmg/cmm

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Resultados del Super Once del 28 octubre

Juegos Once dio a conocer la combinación ganadora del sorteo 3 de las 14:00 horas. Tenemos los números ganadores aquí mismo.

Resultados del Super Once del 28 octubre

Elecciones generales España 29-N, en directo | El choque de trenes en Toledo paraliza la precampaña electoral de todos los partidos excepto Vox

El BOE publica este miércoles las listas al Congreso y al Senado, en una precampaña marcada por los pactos PP-Vox y PSOE-Frente Amplio que Podemos considera “bipartidismo 2.0”.

Elecciones generales España 29-N, en directo | El choque de trenes en Toledo paraliza la precampaña electoral de todos los partidos excepto Vox

Accidente de trenes en Toledo, en directo: al menos 64 muertos tras el choque entre un Iryo y un AVE en la línea de Madrid-Andalucía

El Gobierno de Castilla-La Mancha calcula que hay más de 80 heridos y augura que la cifra de muertos crecerá

Accidente de trenes en Toledo, en directo: al menos 64 muertos tras el choque entre un Iryo y un AVE en la línea de Madrid-Andalucía

El accidente ferroviario de Toledo cambia la programación de las cadenas: cancelaciones en todas las cadenas y especiales informativos

Las televisiones refuerzan la cobertura de la tragedia con emisiones extraordinarias que desplazan a programas de entretenimiento y ficción, desde ‘La Promesa’ hasta ‘El Hormiguero’

El accidente ferroviario de Toledo cambia la programación de las cadenas: cancelaciones en todas las cadenas y especiales informativos

El Gobierno apunta a un fallo en el centro de control en el accidente de tren de Toledo: autorizaron la marcha “contra la normativa”

El Ministerio de Transportes atribuye el choque a la reanudación de la circulación a velocidad normal tras un fallo del sistema de seguridad LZB, pese a que la normativa exigía que los trenes avanzaran a un máximo de 40 kilómetros por hora

El Gobierno apunta a un fallo en el centro de control en el accidente de tren de Toledo: autorizaron la marcha “contra la normativa”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Elecciones generales España 29-N, en directo | El choque de trenes en Toledo paraliza la precampaña electoral de todos los partidos excepto Vox

Elecciones generales España 29-N, en directo | El choque de trenes en Toledo paraliza la precampaña electoral de todos los partidos excepto Vox

Los expertos no se explican el accidente de Toledo: “Es imposible que un tren alcance a otro. El sistema no da órdenes al maquinista, sino que toma las riedas”

La exministra Fátima Báñez viajaba en el Iryo accidentado en Toledo y aún no ha sido localizada

El exjuez Sáenz de Tejada admite que habló de “eliminar” a Beatriz Biedma con Cintia Rocho, pero dice que se refería a “apartarla de una causa judicial”

Mapa del accidente de tren en Toledo: dónde se ha producido el choque entre el AVE y el Iryo

ECONOMÍA

Iberia fija un precio máximo de 99 euros en todos los vuelos a Andalucía tras el choque de trenes en Urda

Iberia fija un precio máximo de 99 euros en todos los vuelos a Andalucía tras el choque de trenes en Urda

Construir una vivienda vale más que comprarla en algunos municipios: cuándo compensa hacerlo desde cero

Ni la pausa del desayuno ni llegar 15 minutos tarde se descuentan siempre de la jornada: el Supremo confirma que pueden contar como horas trabajadas

Banco Santander eleva su beneficio un 20% y gana 12.405 millones de euros hasta septiembre gracias a la venta de su filial en Polonia

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades de España este 28 de octubre

DEPORTES

El Real Madrid también pide disculpas a China tras la polémica con Mbappé: “Nuestro club mantiene un profundo respeto por su historia, cultura y ciudadanos”

El Real Madrid también pide disculpas a China tras la polémica con Mbappé: “Nuestro club mantiene un profundo respeto por su historia, cultura y ciudadanos”

Mbappé le puede costar a LaLiga 100 millones de euros al año, pero Tebas “ha corrido demasiado”: “No entiendo por qué hay que pedir perdón a un país en una dictadura”

La brecha salarial del Balón de Oro 2026: ni Harry Kane ni Alexia Putellas reciben un euro por ganar el premio, pero les separa un abismo de 24 millones de euros

Honda ya tiene su plan para que Fernando Alonso vuelva a ser competitivo en 2027: “Podremos aplicar todo lo aprendido”

Alexia Putellas, sobre la gestión de la presión: “Mi relajación me la da estar en mi casa, con mi familia y con mis amigos. Compartir preocupaciones, conversaciones...”