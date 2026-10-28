El PSOE pide a sus trabajadores que abandonen la sede de Ferraz ante protestas ultras

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Madrid, 28 oct (EFE).- El PSOE ha pedido esta tarde a los trabajadores de su sede de la madrileña calle de Ferraz que abandonen por completo el edificio ante las protestas de signo ultraderechista que se están convocando, a través de las redes sociales, ante el inmueble.

Fuentes socialistas han confirmado a EFE que se ha requerido la salida anticipada de todos ellos para preservar la seguridad de los trabajadores del partido, ante las convocatorias de colectivos radicales y varias alertas que se están detectando a raíz del accidente ferroviario de Urda.

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En concreto, la decisión se ha adoptado al apreciar una especial virulencia en las amenazas dirigidas al PSOE durante la jornada, sobre todo respecto a las que habitualmente tienen como objetivo a la formación encabezada por Pedro Sánchez. EFE