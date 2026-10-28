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El OAR Coruña y el Contazara Zaragoza dan la sorpresa en la Copa del Rey

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Madrid, 28 oct (EFE).- El Attica 21 Hotels OAR Coruña, conjunto de la División de Honor Plata, protagonizó la gran sorpresa de la primera ronda de la Copa del Rey de balonmano al apear este miércoles de la competición al REBI Cuenca, finalista en 2019, con un 28-27.

Una derrota que los de Lidio Jiménez estuvieron en disposición de evitar cuando a poco más de 30 segundos para la conclusión y con empate (27-27) el lateral argentino Fede Pizarro vio como el guardameta local, el montenegrino Mile Mijuskovic, detuvo su lanzamiento.

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Circunstancia que el conjunto gallego, segundo clasificado de la División de Honor Plata, no desaprovechó para alzarse con la victoria (28-27) y la clasificación para la segunda ronda con un gol de Jacob Díaz, autor de seis dianas, a cuatro segundos para el final.

Muchas menos opciones tuvo el HORNEO Alicante, otro de los representantes de la Liga ASOBAL que no pudo superar la primera ronda y cayó por un claro 36-30 ante el Contazara Zaragoza, equipo de la División de Plata, en un choque en el que los alicantinos ya perdían por cinco goles (19-14) al descanso.

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Quien no dio pie a la sorpresa fue el Viveros Herol Nava, que se impuso por un contundente 30-41 en sus visita a la pista del Amenabar Zarautz en un encuentro en el que destacó la actuación del extremo chileno Pancho Ahumada, que cerró el choque con siete tantos.

Uno más de los que firmó Diego Olba, máximo realizador de un Fertiberia Puerto Sagunto, que hizo valer la diferencia de categoría en el Polideportivo Vallobín y se impuso por 20-24 al Confía Base Oviedo.

Mucho más sufrida fue la clasificación del Tubos Aranda Villa de Aranda que tras forzar la prórroga (33-33) con un gol de penalti del cubano Samuel Cordiés superó en el tiempo extra (35-39) al Barça Atlètic.

- Resultados de la primera eliminatoria de la Copa del Rey:

. Miércoles 28 octubre:

Amenabar Zarautz 30 - VIVEROS HEROL NAVA  41

ATTICA 21 HOTELS OAR CORUÑA 28 - REBI Cuenca  27

Confía Base Oviedo 20 - FERTIBERIA PUERTO SAGUNTO  24

CONTAZARA ZARAGOZA 36 - HORNEO Alicante 30

Barça Atlètic 35 - TUBOS ARANDA VILLA DE ARANDA  39

Caja Rural Zamora 22 - UBU SAN PABLO BURGOS  33

TRASMAPI GOBYCAR CITUBO EIVISSA 31 - Bada Huesca  30

QUIREZA EVENTS CISNE 37 - Balonmano Guadalajara  33

Anaitasuna - Cajasol Sevilla Proin (Aplazado)

. Martes 27 octubre:

BLENDIO SANTANDER CIUDAD SINFÍN 31-Fundación Agustinos Alicante  27

Dólmenes Antequera  30 - FRIGORÍFICOS DEL MORRAZO  32

SERVIGROUP BENIDORM 32 - Cajasol A. Ximénez Puente Genil  30

- Equipos clasificados para la segunda eliminatoria: Blendio Santander Ciudad Sinfín, Frigoríficos del Morrazo, Servigroup Benidorm, Viveros Herol Nava, Attica 21 Hotels OAR Coruña, Fertiberia Puerto Sagunto, Contazara Zaragoza, Tubos Aranda Villa de Aranda, UBU San Pablo Burgos, Trasmapi Gobycar Citubo Eivissa y Quireza Events Cisne. EFE

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