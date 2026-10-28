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El Instituto de Medicina Legal de Toledo ha recibido 52 cadáveres y realizado 8 autopsias

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Madrid, 28 oct (EFE).- El Instituto de Medicina Legal de Toledo ha recibido ya un total de 52 cadáveres de personas fallecidas en el accidente ferroviario ocurrido en Urda (Toledo), y de ellos los médicos forenses han realizado hasta el momento un total de 8 autopsias, ha informado el Centro Integrado de Datos (CID), constituido este miércoles.

Además de la recepción de los 52 cuerpos en el Instituto de Medicina Legal de Toledo, el CID informa en un comunicado de que otros dos cuerpos de fallecidos en el accidente ferroviario se encuentran ya en el Instituto de Medicina Legal de Ciudad Real, tras su traslado desde los hospitales de Ciudad Real y Alcázar de San Juan donde habían ingresado previamente como heridos.

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El CID comunica así mismo que la previsión es que la identificación de los fallecidos empiece a realizarse mañana jueves, y que a esta hora las cinco comitivas judiciales se encuentran trabajando en la zona del siniestro para el levantamiento de otros posibles fallecidos.

Refiere también que hasta las 20:30 horas de este miércoles, las oficinas de las Comandancias de la Guardia Civil de Madrid, Toledo, Córdoba y Sevilla, han recogido un total de 29 denuncias de familiares y allegados de desaparecidos como consecuencia del accidente ferroviario.

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De ese número de denuncias, 13 se han registrado en Madrid, 9 en Toledo y 7 en Sevilla.

Las oficinas de las Comandancias de la Guardia Civil permanecerán activas durante toda la noche para seguir recogiendo denuncias de desaparición, concluye la nota del CID.

Por otra parte, la Comunidad de Madrid informa de que hasta el momento 83 viajeros heridos han sido atendidos en hospitales madrileños y permanecen ingresados dos en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de Traumatología del Hospital 12 de Octubre; otro en la UCI del Hospital de Getafe y uno más en la de La Paz.

Las atenciones, añade la Comunidad de Madrid, se han dispensado en el Hospital de La Paz, 12 de Octubre, Getafe, Puerta de Hierro, La Princesa, Fundación Jiménez Díaz y Hospital del Henares.

Así mismo, también han sido atendidos en el Hospital del Tajo, Hospital de Fuenlabrada, Hospital de Torrejón, Hospital Rey Juan Carlos, Hospital Infanta Sofía, Hospital de Villalba y Hospital Clínico San Carlos y Ramón y Cajal. EFE

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