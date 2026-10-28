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El centro de control, al maquinista del AVE: "Reanude con marcha normal"

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Madrid, 28 oct (EFE).- Un trabajador del centro de control de Adif en Atocha pidió al maquinista del AVE 20280 "reanudar la marcha, al amparo del BSL -Bloqueo de Señalización Lateral- con marcha normal", minutos antes de embestir al Iryo 6087 en Urda (Toledo), según los audios a los que ha tenido acceso EFE.

En esas grabaciones, el trabajador del centro de control le pide al maquinista del AVE, a las 8.36 horas, que desconecte y vuelva a conectar el sistema de seguridad LZB que minutos antes había caído. Tras ello, solicita al maquinista que retome la circulación "con marcha normal", todo ello mientras el maquinista repetía las órdenes que recibía para confirmar que ha tomado la información.

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Por su parte, en otra grabación, de la que no se distingue la hora a la que se produce, la maquinista del Iryo 6076 transmite al operario del centro de control de Adif que, tras la caída del sistema LZB, no le "está permitiendo el tren reiniciar el sistema LZB" y que "por eso" se encontraba "todavía detenida en la señal de entrada" de Urda, en Toledo.

El trabajador del centro de control le responde: "Cuando pueda, vale, y si tiene problemas, nos llama", para, después de colgar, explicar a otros compañeros que ese tren 6076 "está teniendo problemas con el equipo", mientras debaten sobre la situación: "En Urda tenemos el problema", explica uno de ellos.

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En otro audio, la maquinista llama a Atocha porque ha tenido "una pérdida de transmisión circulando en (el sistema) BSL" y detalla que está "detenida en la central de entrada de Urda", a lo que el trabajador del centro de control le pregunta: "¿detenida, verdad?". "Eso es", responde.

Posteriormente, cierran la señal y le comunican que no le autorizan el reglaje, además de pedirle a la maquinista que "desconecte y vuelva a conectar el sistema LZB", para, posteriormente, reanudar la "marcha al amparo del BSL, con marcha normal".

La colisión entre los trenes AVE de Renfe e Iryo ha provocado un accidente en Urda que, por el momento, deja al menos 68 muertos y numerosos heridos.EFE

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