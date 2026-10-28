El Bournemouth deja al Aston Villa de Emery sin Copa de la Liga (3-0)

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Londres, 28 oct (EFE).- Unai Emery no puede con la Copa de la Liga y, pese a su estatus de dominador de las rondas del k.o., el técnico español del Aston Villa no da con la tecla en esta competición y otro año más se queda sin alcanzar los cuartos de final, esta vez eliminado con contundencia por el Bournemouth (3-0).

Los 'Cherries', en el mejor momento de su historia, con tres goleadas consecutivas ante Milan, Manchester United y este miércoles frene al Villa, se plantan en los cuartos de final de la Copa de la Liga gracias a una victoria de mucho mérito.

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Amine Adli, en un remate mordido, hizo el primer gol a los siete minutos, mientras que Lewis Cook y el uruguayo Álvaro Rodríguez, ex de Real Madrid, Getafe y Elche, redondearon la goleada.

Al pase del Bournemouth a la siguiente ronda hay que sumar también al Sunderland, que venció al Brentford por 3-1. EFE