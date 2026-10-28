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El BOE publica las listas al Congreso y al Senado, aunque no serán definitivas hasta la próxima semana

16/04/2024 Un votante cogiendo papeletas durante las elecciones generales POLITICA ALVARO LAGUNA / ZUMA PRESS
16/04/2024 Un votante cogiendo papeletas durante las elecciones generales POLITICA ALVARO LAGUNA / ZUMA PRESS
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El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este miércoles las candidaturas electorales al Congreso y al Senado para los comicios legislativos del próximo 29 de noviembre, aunque no serán definitivas hasta que las juntas electorales revisen requisitos como el cumplimiento de las 'istas cremallera' o los avales de las formaciones extraparlamentarias.

Los partidos políticos, federaciones, coaliciones y agrupaciones de electores tuvieron hasta las doce de la noche del lunes para presentar sus candidaturas ante las juntas electorales provinciales y, tal cual se registraron, se publican este miércoles en el BOE.

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A partir de aquí, las juntas electorales disponen de dos días para comunicar las irregularidades apreciadas o denunciadas en las candidaturas, que las formaciones políticas podrán subsanar en un plazo de 48 horas desde su notificación. Una vez completada esta revisión, las Juntas tendrán hasta el próximo lunes para proclamar las candidaturas, que serán publicadas en el BOE al día siguiente, 3 de noviembre.

POR PRIMERA VEZ, ALTERNANCIA DE HOMBRES Y MUJERES

Uno de los requisitos que deberán revisar las juntas es el cumplimiento del principio de paridad electoral, que desde la última reforma exige por primera vez en unas elecciones generales que las listas al Congreso estén integradas por mujeres y hombres ordenados de forma alternativa.

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En 2023, la Ley Electoral exigía que las listas incluyeran al menos un 40% de candidatos de cada sexo, sin que ninguno pudiera superar el 60%, una proporción que debía respetarse también en cada tramo de cinco puestos. Sin embargo, la reforma introducida por la Ley Orgánica 2/2024, de representación paritaria, sustituyó este sistema por las denominadas listas cremallera por género.

Esta composición paritaria deberá respetarse en el conjunto de las candidaturas, sin separar titulares y suplentes, y también será obligatoria cuando las candidaturas al Senado se agrupen en listas. De esta manera, se logrará que la composición de ambas Cámara sea prácticamente paritaria.

AVAL DEL 0,1% PARA LOS PARTIDOS SIN REPRESENTACIÓN

Asimismo, habrá que revisar los avales que se exigen a las candidaturas de partidos, federaciones y coaliciones que no obtuvieron representación en ninguna de las dos cámaras en las anteriores elecciones generales. Concretamente, la ley obliga a reunir las firmas de, al menos, el 0,1% de los electores inscritos en el censo de cada circunscripción por la que pretendan concurrir, y ninguna persona podrá avalar con su firma más de una candidatura.

Esta exigencia se aplica, entre otros a la formación Se Acabó la Fiesta (SALF) del eurodiputado Luis 'Alvise' Pérez, al nuevo partido 'Democracia 21', que se ha conformado como coalición con Ciudadanos y UCIN, y que sólo pretende presentarse a las circunscripciones de Madrid y Barcelona.

También puede haber listas las agrupaciones de electores, aunque en su caso deben contar con el respaldo de, al menos, el 1% de los electores inscritos en el censo de la correspondiente circunscripción.

1.090 LISTAS SE PRESENTARON EN 2023

Para las elecciones de julio de 2023 las Juntas Electorales Provinciales proclamaron un total de 1.090 listas a las Cortes Generales (550 al Congreso y otras 540 al Senado), 186 menos que en 2019. En la criba cayeron 66 candidaturas de formaciones extraparlamentarias por errores, no cumplir los requisitos y, sobre todo, por no adjuntar los avales necesarios.

En total, 4.892 candidatos compitieron el 23 de julio de 2023 por los 350 escaños del Congreso y los 208 del Senado --este año se elige uno más tras el cambio constitucional que facilitó la creación de un senador propio para la isla de Formentera--, lo que supuso una media de diez aspirantes por cada plaza en la Cámara Baja y de 5,5 por cada asiento en el Palacio del Senado.

Para los comicios del 29 de noviembre se han registrado nueve coaliciones, entre ellas la de Frente Amplio, la que suma el mayor número de partidos, pero en todo caso son tres menos de las que hubo en 2023.

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EuropaPress

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