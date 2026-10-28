El Betis regresa a Sevilla y estudia la disputa del partido en el próximo parón de LaLiga

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Sevilla, 28 oct (EFE).- La expedición del Betis, que se desplazó vía aérea a Madrid para disputar este miércoles el partido de la Copa del Rey ante el Navalcarnero en la localidad de Alcorcón, ya ha planificado su regreso a Sevilla a la espera de cerrar una nueva fecha para esta eliminatoria, que podría fijarse en el próximo parón de LaLiga EA Sports, en noviembre entre las jornadas doce y trece del campeonato liguero.

Fuentes de la entidad verdiblanca han informado de que este partido no se jugará en ningún caso el jueves de esta semana a petición del propio club y siguiendo las recomendaciones de su cuerpo técnico, que quiere centrarse ya en el encuentro del próximo sábado en el estadio La Cartuja ante el Málaga, de la undécima jornada liguera.

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El Betis mostró este miércoles en las redes sociales "su máximo dolor" por el accidente ferroviario ocurrido en la provincia de Toledo en la línea Madrid-Sevilla, lo que ha motivado que se suspenda la jornada de partidos de la Copa del Rey programada para esta fecha. EFE