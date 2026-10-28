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El Athletic aprueba un presupuesto de 152,6 millones para la temporada 2026-27

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Bilbao, 28 oct (EFE).- La asamblea de socios compromisarios del Athletic Club ha aprobado, con el respaldo del 71 % de los votos emitidos, el presupuesto de 152,6 millones de euros presentado por la junta directiva presidida por Jon Uriarte para la temporada 2026-27.

La cifra supone unos 40 millones menos que los ingresos registrados en el ejercicio anterior, cuando el club alcanzó una cifra récord de 192,9 millones de euros. El balance de cuentas de la temporada 2025-26 recibió el respaldo del 79 % de los compromisarios.

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Además, los socios aprobaron la gestión de la junta directiva durante el pasado ejercicio, aunque con un apoyo inferior al de los otros dos puntos del orden del día, al obtener algo más del 58 % de los votos. Se trata de la quinta asamblea de Uriarte como presidente del Athletic y la primera de su segundo mandato.

La junta directiva, a través de su tesorero, Guillermo Ruiz-Longarte, defendió unas previsiones económicas que reflejan el cambio de escenario tras una campaña en la que el primer equipo disputó la Liga de Campeones.

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El presupuesto contempla un resultado de explotación negativo de 3,2 millones de euros. La caída conjunta de 50,7 millones en los ingresos por competiciones deportivas y derechos de retransmisión constituye uno de los principales condicionantes de las cuentas para el nuevo ejercicio.

El club prevé compensar parcialmente ese descenso con 15,3 millones de euros procedentes de traspasos y cesiones de jugadores.

En el capítulo de gastos, el presupuesto recoge un incremento de 5,2 millones de euros en los gastos de personal, en el marco de la política de crecimiento, captación y retención de talento que defiende la entidad.

Antes del inicio de la asamblea se guardó un minuto de silencio en memoria de las víctimas del accidente ferroviario de Toledo. El secretario del club, Jon Salinas, trasladó en nombre del Athletic su cariño y solidaridad a las personas afectadas, así como un mensaje de ánimo a los servicios de emergencia que trabajan en la zona. EFE

ibn/ism

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