Descarrila en Sevilla un tren de mantenimiento y provoca corte de una línea de Cercanías

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Sevilla, 28 oct (EFE).- El descarrilamiento de un tren de trabajos de mantenimiento en Sevilla ha provocado el corte de una línea de Cercanías, sin que se hayan producido heridos, según ha informado el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF).

En sus redes sociales, ha señalado a las 21.40 horas que se encuentra interrumpida la circulación en la línea C4 del núcleo de cercanías de Sevilla por la salida de los ejes de un tren de trabajos de mantenimiento en la zona de La Negrilla.

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Concretamente, la salida de ejes se refiere a un tipo de descarrilamiento leve en el que una o más ruedas de un eje de un vagón, locomotora o tren pierden su posición sobre los rieles y se salen de la vía, sin que el vehículo llegue a volcar.

Fuentes de la empresa pública han concretado a EFE que el suceso se ha producido a las 20:40 en la estación Padre Pío Palmete, al descarrilar un tren de trabajo en el que solo viajaba el maquinista, que ha resultado ileso.

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El convoy llevaba unos vagones de material vacíos, y ha descarrilado por motivos que se desconocen durante una maniobra.

Por el momento, se encuentra cortada la citada línea de Cercanías, que realiza, con trayecto circular, la conexión entre la estación de Santa Justa (origen y fin), Palacio de Congresos, Padre Pío - Palmete, Hospital Virgen del Rocío y San Bernardo.

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ADIF informa de que se está trabajando para solucionar esta incidencia a la mayor brevedad posible. EFE

fcs/fp