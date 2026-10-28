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Cargas policiales en manifestación ultraderechista en Madrid por el accidente ferroviario

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Madrid, 28 oct (EFE).- Más de un millar de personas se han concentrado este miércoles frente a la sede del Ministerio de Transportes en Madrid para exigir responsabilidades tras el accidente ferroviario que ha dejado al menos 68 fallecidos en Urda (Toledo), en una manifestación convocada por formaciones de ultraderecha que ha finalizado con enfrentamientos entre Policía y manifestantes.

El momento de máxima tensión se ha producido cuando algunos de los participantes se han agolpado contra el cordón policial, lo que ha obligado a varios efectivos de antidisturbios a cargar contra ellos y utilizar gas lacrimógeno.

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La manifestación ha sido disuelta por efectivos de la Policía Nacional después de que algunos manifestantes comenzaran a protagonizar varios episodios de violencia en los que han lanzado bengalas y demás objetos, momento en el que se han vuelto a producir cargas disuasorias.

Durante la concentración, convocada por el partido ultraderechista Falange y por otros grupos de ultraderecha como Revuelta, los manifestantes han lanzado consignas de índole fascista y proclamas contra el Gobierno; el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; el PSOE; y el ministro de Transportes, Óscar Puente.

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Las protestas se han dirigido en especial contra la gestión de Puente, al frente del departamento responsable de las infraestructuras ferroviarias y del transporte público, y bajo cuya gestión se han producido dos accidentes ferroviarios mortales en menos de un año: Adamuz (Córdoba) -que dejó 46 fallecidos y 152 personas heridas- y Urda (Toledo), ambos en el mismo tramo ferroviario.

“Esto no es un Gobierno, es un desgobierno, y si no salen por las buenas será por las malas”, ha declarado una asistente a EFE.

“¿Hasta cuándo vamos a tolerar los españoles que esta panda de corruptos y de miserables gobierne en España? ¿Cuánta más gente tiene que morir para que echemos a estos asesinos y traidores de nuestras instituciones?”, ha cuestionado en un discurso uno de los portavoces de Falange, que se ha identificado ante EFE como Federico Campanero.

En esta zona también han confluido más personas provenientes de la manifestación convocada por el sindicato Solidaridad, afín a Vox, que comenzaba en la plaza de Cibeles y terminaba en la sede del ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.

Durante las casi 2 horas que ha durado la movilización, los asistentes también han proferido cánticos contra los acampados en la Plaza del Sol, contra el Partido Popular y sus juventudes, así como contra personas migrantes y periodistas.

La convocatoria se ha difundido por redes sociales a través de varias publicaciones bajo lemas como “Todos a la calle”, “Hasta aquí hemos llegado” y “Criminales” (en alusión al Gobierno) y en las que se llamaba a las personas a presentarse a las 20:00 horas en la madrileña Plaza San Juan de la Cruz, frente a la sede del ministerio de Transportes.

Las personas presentes portaban en su gran mayoría banderas de España, de las Juventudes de Falange y también se han podido ver varias banderas franquistas.

Muchos de ellos además llevaban el rostro tapado y ropa oscura, que en muchos casos también lucía proclamas fascistas. EFE

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