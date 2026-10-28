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Arbeloa se queda sin Copa de la Liga

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Londres, 28 oct (EFE).- El Crystal Palace apeó al Fulham de Álvaro Arbeloa de la Copa de la Liga y acabó con la racha de dos victorias consecutivas de los 'Cottagers', que se llevaron una importante decepción en casa.

Los de Arbeloa, que partían como favoritos contra un Palace con muchas rotaciones, sucumbieron por un gol de Eddie Nketiah a los 37 minutos, cuando el ex del Arsenal enganchó de primeras un centro de Óscar Mingueza.

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El tanto del inglés, pese a la decena de centros que tiró el Fulham, aguantó todo el partido. Arbeloa, que puso como titular a César Palacios, tiró de Gonzalo García para los veinte minutos finales y el ex del Real Madrid estuvo cerca de empatar en un remate de cabeza en el tiempo de descuento.

Así acaban las esperanzas de Arbeloa de avanzar a los cuartos de final, por lo que ahora podrá centrarse en la Premier League hasta que arranque el siguiente torneo copero, la FA Cup, en enero.

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Los 'Cottagers', tras ganar a Hull City y Convetry City en Premier, están fuera de la zona de descenso, pero este fin de semana visitarán uno de los campos más complicados de la liga, el Villa Park del Aston Villa. EFE

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