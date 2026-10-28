901 nacionalizados por la ley de nietos acreditan ser descendientes de exiliados

Madrid, 28 oct (EFE).- 901 personas nacionalizadas a través de la ley de nietos, de un total de 163.355 expedientes revisados en cumplimiento con la instrucción del Tribunal Supremo, han acreditado su condición de descendientes de exiliados "certificada por los cónsules", según han confirmado a EFE fuentes de Exteriores. EFE

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