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71-79. El San Pablo Burgos sucumbe ante el Rigas Zelli

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Burgos, 28 oct (EFE)-. El Recoletas Salud San Pablo Burgos cayó este miércoles ante el Rigas Zelli (71-79) en un encuentro de la Eurocopa en el que las pérdidas de balón y las dificultades defensivas condenaron al conjunto dirigido por Porfi Fisac.

Pese a los intentos de reacción de los burgaleses, el acierto exterior y la mayor regularidad del equipo letón terminaron por decantar un partido en el que los locales fueron a remolque durante buena parte de la segunda mitad.

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El conjunto burgalés comenzó adelantándose en el marcador, pero las pérdidas de balón permitieron al Rigas Zelli tomar rápidamente el control del encuentro.

Los visitantes aprovecharon los errores locales para abrir una primera brecha (5-15), que obligó a Porfi Fisac a solicitar un tiempo muerto.

El San Pablo encontró en los tiros libres la fórmula para reducir diferencias (11-15) y, con una notable mejoría en los últimos minutos, consiguió darle la vuelta al marcador gracias a un parcial de 10-2 que le permitió cerrar el primer cuarto por delante (21-17).

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El equipo letón reaccionó en el segundo periodo apoyándose en su intensidad defensiva, que dificultó la circulación de balón de los burgaleses.

Los de Fisac trataron de mantener el ritmo anotador para conservar su ventaja (30-29), pero la aparición de Ivan Tkachenko permitió a los visitantes recuperar la iniciativa y marcharse al descanso con cuatro puntos de renta (35-39).

El paso por los vestuarios no cambió la dinámica del encuentro, el Rigas Zelli regresó con mayor intensidad y firmó un parcial de 2-10 que elevó su ventaja hasta los doce puntos (37-49), la máxima diferencia hasta ese momento.

El San Pablo intentó reaccionar de la mano de Joaquín Taboada, que asumió protagonismo ofensivo para mantener a los suyos en el partido, pero el acierto desde el perímetro de los letones frustró cualquier intento de remontada.

Los visitantes conservaron el control y afrontaron los últimos diez minutos con ocho puntos de ventaja (54-62).

El último cuarto mantuvo el mismo guion, el San Pablo buscó reducir distancias con las acciones ofensivas de DJ Steward, pero sus problemas defensivos le impidieron encadenar las paradas necesarias para acercarse en el marcador.

El Rigas Zelli continuó encontrando situaciones cómodas de anotación y volvió a ampliar su renta (60-71), dejando prácticamente sentenciado el encuentro.

Pese a los esfuerzos finales de los burgaleses, el conjunto letón administró su ventaja hasta certificar la victoria por 71-79.

- Ficha técnica:

71 - San Pablo Burgos (21+14+19+17): DJ Steward (18), Ziga Samar (2), Christian Sengfelder (7), Sekou Doumbouya (3) Joaquín Taboada (16) -cinco inicial - Chase Audige (7), Balsa Koprivica (2), Pablo Almazán (0), Dani Díez (5), Rubén Guerrero (0), Dusan Radosavljevic (9) y Raúl Lobaco (3).

79 - Rigas Zelli (17+22+23+17): Benjamín Shungu (13), Tyler Wahl (12), Rolands Sulcs (6), Klavs Cavars (2), Ivan Tkachenko (15) -cinco inicial- Tony Perkins (2), Toms Skuja (2), Ody Oguama (6), Martynas Varnas (15), Tomas Talcis (-), Janis Berzins (6).

Árbitros: Milivoje Jovcic, Kerem Baki, Edoardo Gonella

Incidencias: Partido correspondiente a la jornada 5 del Grupo A de Eurocup celebrado en el Coliseum Burgos ante 6.896 espectadores. EFE

vfr/asc

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