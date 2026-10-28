7-17. El Atlètic Barceloneta tritura al Jadran Split y sigue invicto

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Redacción deportes, 28 oct (EFE).- El Zodiac Atlètic Barceloneta, vigente campeón de Europa, trituró este miércoles al Jadran Split croata (7-17) con una gran segunda mitad, en la que firmó un parcial de 2-9, para prolongar su pleno de victorias en la primera fase de la Liga de Campeones.

El triunfo incontestable del equipo que dirige Fran Fernández le permite mantener su brillante racha continental, ya que no pierde un partido europeo desde el 29 de octubre de 2025, cuando cayó ante el Marsella.

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El conjunto marinero no dio opción a su rival y tomó pronto el control del encuentro con un parcial inicial de 1-4 que encarriló la victoria. El Jadran reaccionó en el segundo cuarto, en el que igualó el parcial (4-4), pero tras el descanso el Atlètic Barceloneta volvió a imponer su superioridad.

Vince Vigvari, con cinco goles, y Unai Biel y Bernat Sanahuja, con tres cada uno, lideraron el ataque visitante en una segunda mitad en la que el conjunto barcelonés desarboló al equipo croata.

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También destacó Unai Aguirre, que firmó diez paradas, en un encuentro en el que el Atlètic Barceloneta mostró además una notable eficacia en las superioridades numéricas, con siete goles en once ocasiones (7/11). El 7-17 definitivo permite al vigente campeón seguir al frente del grupo C. EFE

avm/sab