2-0. La Real Sociedad defenderá dos goles en Estambul para alcanzar los cuartos de final

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San Sebastián, 28 oct. (EFE).- La Real Sociedad logró este miércoles una victoria convincente ante el Fenerbahce turco por 2-0 con los goles de Maren Lezeta y Ainhoa Marín para afrontar el pase a los cuartos de final de la Copa de Europa en Estambul con una buena renta no decisiva.

El partido le entró mal a una Real que se benefició en el primer tiempo de la anulación de un gol a las turcas y de una parada sobresaliente de Arrula para evitar que Fenerbahce tomara ventaja.

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El cambio de campo le sentó bien a las donostiarras en un segundo período en el que mostraron su cara más ofensiva que se tradujo en el gol de Maren asistida por Eizaguirre.

El resultado no era malo para la vuelta, pero el conjunto vasco quería más y dominó claramente a un conjunto turco que no acertaba a cerrar ninguno de sus ataques.

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El segundo gol llegó en un saque de esquina culminado con un brillante testarazo por Marín y en el tramo final Marcos tuvo el tercero que no entraría por centímetros en la portería de Munteanu.

- Ficha técnica:

2 - Real Sociedad: Arrula; Laborde, Florentino, Moraza (Marcos, min. 63), Camino; Cahynova, Maren (Campo, min. 62), Eguiguren (Keefe, min. 81); Arola Aparicio (Nahia Aparicio, min. 63), Eizaguirre y Marín (Seelenfreund, min, 87).

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0 - Fenerbahce: Munteanu, Sakar (Ndzana, min. 59), Plummer, Bowen, Seker; Ibianang, Abideen (Gurel, min. 76), Kajan, Turkoglu, Alves; y Staskova (Uraz, min. 76).

Goles: 1-0, min. 57: Maren. 63, min. 63: Marín.

Arbitraje: Martina Molinaro (Italia). Expulsó con roja directa a Alves (min. 80). Amonestó a Bowen, Seker.

Incidencias: encuentro de ida de los octavos de final de la Europa Cup disputado en el estadio de Zubieta. EFE

cr/sab