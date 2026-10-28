2-0. El Génova acaba con la 'Juve' en la primera media hora

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Roma, 28 oct (EFE).- El Génova ahondó este miércoles en el irregular arranque liguero del Juventus de Luciano Spalletti, al que derrotó por 2-0 con dos goles en la primera media hora, en la que Tommaso Baldanzi fue protagonista al participar en las dos acciones que encarrilaron el triunfo en la novena jornada de la Serie A italiana.

El Génova de Daniele De Rossi logró una victoria de mérito ante el Juventus, el equipo que más veces le ganó en la historia de la Serie A, con un total de 71 triunfos en los 117 enfrentamientos entre ambos, por los 23 del conjunto genovés y los 23 empates.

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Los 'rossoblù' salieron muy enchufados, con las gradas repletas y un ambiente inmejorable; en los primeros minutos, apenas se podía vislumbrar el campo debido al uso de bengalas, con un Génova que imprimió mucha intensidad a sus ataques hacia la portería rival.

La presión y la velocidad de sus atacantes, con el centrocampista Tommaso Baldanzi llevando la batuta, impulsaron a un equipo que siempre saca las garras cuando la 'Juve' visita su feudo.

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El primer gol llegó en el minuto 12. Una acción por la izquierda permitió al neerlandés Kingsley Ehizibue aparecer en el segundo palo y adelantar a los locales a pase de Baldanzi. El tanto evidenció las dificultades que atravesó la defensa juventina desde los primeros compases.

El segundo se materializó en el minuto 29 y volvió a castigar los problemas del Juventus en la salida del balón. El Génova, con agresividad y capacidad para atacar los espacios, pasó por encima del equipo de Spalleti, que se vio sorprendido.

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El equipo de De Rossi volvió a destacar por su eficacia en los primeros 30 minutos, en los que anotó la gran mayoría de sus goles en el campeonato.

La 'Vecchia Signora' intentó reaccionar en la segunda parte con varios cambios ofensivos y buscó recortar distancias, pero el equipo de Spalletti volvió a mostrar dificultades para generar ocasiones claras y encontrar continuidad.

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El Génova resistió con orden y también dispuso de oportunidades para ampliar la ventaja. Los locales gestionaron su renta ante un Juventus, que se enfrenta este domingo al Nápoles, incapaz de superar el 2-0.

El club turinés se colocó octavo clasificado con catorce puntos, mientras que el Génova duerme decimotercero con diez.

- Ficha técnica

2 - Génova: Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Ellertsson (Mitaj, min.41), Baldanzi (Junior Messias, min.69), Frendrup, Ehizbue, Amorim (Wiafe, min.82); Vitinha (Meichtry, min.69) y Osmajic (Colombo, min.82).

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0 - Juventus: Vicario; Gatti (Woltemade, min.46), Bremer, Lucumì; Kalulu, McKennie, Douglas Luiz (Koopmeiners, min.77), Sarr (Boga, min.59), Cambiaso (Cabal, min.59); Alajbegovic (Zhegrova, min.46) y Kolo Muani.

Goles: 1-0, Ehizibue (min.12); 2-0, Baldanzi (min.28).

Árbitro: Daniele Doveri. Mostró tarjeta amarilla a Zhegrova (min.70) por parte de la Juventus.

Incidencias: Encuentro correspondiente a la novena jornada de la Serie A, disputado en el Estadio Luigi Ferraris de Génova (noroeste de Italia). EFE