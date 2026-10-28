Espana agencias

103-100. El Surne Bilbao cede el liderato tras un ajustado final en Berlín

Guardar

Redacción deportes, 28 oct (EFE).- El Surne Bilbao cayó por 103-110 en su visita al Alba Berlín, en la tercera jornada de la Liga de Campeones (BCL), y cedió el liderato del grupo al conjunto alemán en un partido que llegó a dominar por 13 puntos en el tercer cuarto, pero que se le escapó en un desenlace muy igualado.

Tras alcanzar el 48-61 nada más comenzar la segunda mitad, el equipo de Jaume Ponsarnau sufrió un profundo bache que permitió al Alba darle la vuelta al marcador y alcanzar una ventaja de nueve puntos (81-72, m.32). Sin embargo, una gran reacción liderada por Darrun Hilliard en el tramo final devolvió la emoción al encuentro y alimentó las esperanzas de victoria del equipo bilbaíno.

PUBLICIDAD

A falta de 1.12 para el final, el estadounidense igualó el marcador con dos triples consecutivos, pero el Surne no pudo culminar la remontada ante un Alba más sólido en los instantes decisivos. En el conjunto berlinés brilló el ala-pívot Brandon Angel, autor de 24 puntos sin fallo en sus diez lanzamientos de campo, incluidos dos triples.

Por parte del Surne, Hilliard fue el más destacado con 21 puntos y nueve rebotes, mientras que Bastien Vautier firmó un doble-doble de 17 puntos y 12 rebotes. El desacierto desde la línea de tiros libres (16 de 25) penalizó también al equipo de Ponsarnau.

PUBLICIDAD

El encuentro comenzó con un ritmo elevado y un intercambio de canastas muy equilibrado, hasta que el Surne logró ponerse por delante con una canasta de Font que situó el 13-14 en el minuto 6. El equipo bilbaíno afrontó el choque sin Krampelj, descartado para la rotación.

El Alba, dirigido por el técnico cordobés Pedro Calles, encontró en el triple su principal argumento para mantenerse en el partido ante un Surne más equilibrado, que encontraba soluciones tanto cerca del aro, con Vautier obligado a multiplicarse por los problemas de faltas de Hlinason, como desde el perímetro, con Normantas y Darling.

El conjunto bilbaíno amplió la ventaja desde el 24-26 con el que concluyó el primer cuarto hasta alcanzar rentas de nueve puntos (24-33 y 39-48). El equipo alemán, con Angel y Ford como principales referencias ofensivas, consiguió reducir la diferencia antes del descanso hasta el 43-48.

Tras la reanudación, el Surne elevó su ventaja hasta los 13 puntos (48-61), pero el Alba respondió con un demoledor parcial de 33-11 que cambió por completo el escenario del encuentro. Los bilbaínos no se rindieron y, de la mano de Hilliard, llegaron a recuperar la igualdad en los últimos instantes, aunque acabaron cediendo ante la mayor solidez del conjunto berlinés.

- Ficha técnica:

103.- Alba Berlín (24+19+31+29): Ford (23), Mattisseck (3), Delow (10), Angel (22), Bean (14) -equipo inicial- Griesel (7), Wieskamp (11), Hermannsson (8), Bennefeld (-), Bohmer (2) y Sima (3).

100.- Surne Bilbao (26+22+24+28): Somogyi (5), Darling (13), Hilliard (21), Ansorregi (7), Vautier (17) -equipo inicial- Normantas (15), Frey (1), Hlinason (8), Hustak (-), Petrasek (11) y Font (2).

Árbitros: Ademir Zurapovic (Bosnia), Mihkel Manniste (Estonia) y Josip Jurcevic (Croacia). Eliminaron por cinco faltas a Delow (m.37).

Incidencias: partido de la tercera jornada de la Liga de Campeones disputado en el Uber Arena de Berlín. Los jugadores del Surne Bilbao lucieron crespón blanco, en su camiseta negra, en memoria de las víctimas del accidente ferroviario de Toledo. EFE

ibn/ism

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Resultados de la lotería 6/49: ganadores y números premiados

Aquí los resultados del sorteo dados a conocer por las Loterías de Catalunya; descubra si ha sido uno de los ganadores

Resultados de la lotería 6/49: ganadores y números premiados

Accidente de trenes en Toledo, en directo: al menos 68 muertos tras el choque entre un Iryo y un AVE en la línea de Madrid-Andalucía

Óscar Puente habla de una “decisión errónea” desde el centro de control de Atocha, que permitió avanzar al AVE con semáforo rojo

Accidente de trenes en Toledo, en directo: al menos 68 muertos tras el choque entre un Iryo y un AVE en la línea de Madrid-Andalucía

Pepe de Lucía abre su álbum privado para presumir de los desconocidos hermanos de Malú: un catedrático, un guitarrista y un futuro ingeniero

El hermano de Paco de Lucía ha compartido en redes sociales una foto muy especial de la familia al completo

Pepe de Lucía abre su álbum privado para presumir de los desconocidos hermanos de Malú: un catedrático, un guitarrista y un futuro ingeniero

Resultados del Super Once del Sorteo 5

Con las loterías de Juegos Once no sólo tienes la posibilidad de ganar millones de euros en premios, sino que parte del dinero recaudado va para beneficios sociales

Resultados del Super Once del Sorteo 5

Salen a la luz los audios entre Adif y el maquinista del AVE antes del accidente ferroviario de Urda: “Desconecte y vuelva a conectar el LZB y reanude con marcha normal”

La Cadena SER ha publicado la conversación entre el centro de control y el conductor tras un fallo del sistema LZB

Salen a la luz los audios entre Adif y el maquinista del AVE antes del accidente ferroviario de Urda: “Desconecte y vuelva a conectar el LZB y reanude con marcha normal”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Salen a la luz los audios entre Adif y el maquinista del AVE antes del accidente ferroviario de Urda: “Desconecte y vuelva a conectar el LZB y reanude con marcha normal”

Salen a la luz los audios entre Adif y el maquinista del AVE antes del accidente ferroviario de Urda: “Desconecte y vuelva a conectar el LZB y reanude con marcha normal”

Elecciones generales España 29-N, en directo | La Policía carga contra manifestantes en la protesta organizada por Falange frente al Ministerio de Transportes en Madrid

El PSOE pide a sus trabajadores abandonar las sedes del partido de todo el país ante “posibles problemas de seguridad”

Desde los abrigos voluminosos hasta las cadenas para la nieve: estas son las multas de tráfico más habituales en invierno

Exteriores confirma que solo 901 de las 163.355 personas consiguen certificar su condición de descendiente exiliado para la ‘ley de nietos’

ECONOMÍA

Quién vive mejor un jubilado español con pensión pública o uno mexicano con un sistema mixto de reparto y capitalización

Quién vive mejor un jubilado español con pensión pública o uno mexicano con un sistema mixto de reparto y capitalización

El 61% de los coches de segunda mano vendidos en España tiene algún factor de riesgo y 43% registra daños o accidentes

El efecto Ozempic llega a la cesta de la compa y reduce un 5,3% el gasto en alimentos: estos son los que se consumen menos

Iberia fija un precio máximo de 99 euros en todos los vuelos a Andalucía tras el choque de trenes en Urda

Construir una vivienda vale más que comprarla en algunos municipios: cuándo compensa hacerlo desde cero

DEPORTES

Arantxa Sánchez Vicario sobre Nadal: “Si no se retira, lo hubieran retirado... pero ha salido Carlos Alcaraz y todos estamos disfrutando”

Arantxa Sánchez Vicario sobre Nadal: “Si no se retira, lo hubieran retirado... pero ha salido Carlos Alcaraz y todos estamos disfrutando”

Sinner analiza su pulso con Carlos Alcaraz: “Quizás a mí me vean como el campeón disciplinado y a él como el extravagante”

Un grupo de 50 bukaneros acude a prestar ayudar en el accidente ferroviario de Toledo: regresaban a Madrid tras el partido de Copa del Rey ante el Recreativo de Huelva

Ander Herrera rompe el silencio sobre el ‘caso City’: “Mourinho es un crack, es como Los Simpson, que predicen lo que pasa”

Del Balón de Oro al schnitzel de oro: el otro premio que recibió Harry Kane del dueño de un restaurante