103-100. El Surne Bilbao cede el liderato tras un ajustado final en Berlín

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Redacción deportes, 28 oct (EFE).- El Surne Bilbao cayó por 103-110 en su visita al Alba Berlín, en la tercera jornada de la Liga de Campeones (BCL), y cedió el liderato del grupo al conjunto alemán en un partido que llegó a dominar por 13 puntos en el tercer cuarto, pero que se le escapó en un desenlace muy igualado.

Tras alcanzar el 48-61 nada más comenzar la segunda mitad, el equipo de Jaume Ponsarnau sufrió un profundo bache que permitió al Alba darle la vuelta al marcador y alcanzar una ventaja de nueve puntos (81-72, m.32). Sin embargo, una gran reacción liderada por Darrun Hilliard en el tramo final devolvió la emoción al encuentro y alimentó las esperanzas de victoria del equipo bilbaíno.

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A falta de 1.12 para el final, el estadounidense igualó el marcador con dos triples consecutivos, pero el Surne no pudo culminar la remontada ante un Alba más sólido en los instantes decisivos. En el conjunto berlinés brilló el ala-pívot Brandon Angel, autor de 24 puntos sin fallo en sus diez lanzamientos de campo, incluidos dos triples.

Por parte del Surne, Hilliard fue el más destacado con 21 puntos y nueve rebotes, mientras que Bastien Vautier firmó un doble-doble de 17 puntos y 12 rebotes. El desacierto desde la línea de tiros libres (16 de 25) penalizó también al equipo de Ponsarnau.

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El encuentro comenzó con un ritmo elevado y un intercambio de canastas muy equilibrado, hasta que el Surne logró ponerse por delante con una canasta de Font que situó el 13-14 en el minuto 6. El equipo bilbaíno afrontó el choque sin Krampelj, descartado para la rotación.

El Alba, dirigido por el técnico cordobés Pedro Calles, encontró en el triple su principal argumento para mantenerse en el partido ante un Surne más equilibrado, que encontraba soluciones tanto cerca del aro, con Vautier obligado a multiplicarse por los problemas de faltas de Hlinason, como desde el perímetro, con Normantas y Darling.

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El conjunto bilbaíno amplió la ventaja desde el 24-26 con el que concluyó el primer cuarto hasta alcanzar rentas de nueve puntos (24-33 y 39-48). El equipo alemán, con Angel y Ford como principales referencias ofensivas, consiguió reducir la diferencia antes del descanso hasta el 43-48.

Tras la reanudación, el Surne elevó su ventaja hasta los 13 puntos (48-61), pero el Alba respondió con un demoledor parcial de 33-11 que cambió por completo el escenario del encuentro. Los bilbaínos no se rindieron y, de la mano de Hilliard, llegaron a recuperar la igualdad en los últimos instantes, aunque acabaron cediendo ante la mayor solidez del conjunto berlinés.

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- Ficha técnica:

103.- Alba Berlín (24+19+31+29): Ford (23), Mattisseck (3), Delow (10), Angel (22), Bean (14) -equipo inicial- Griesel (7), Wieskamp (11), Hermannsson (8), Bennefeld (-), Bohmer (2) y Sima (3).

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100.- Surne Bilbao (26+22+24+28): Somogyi (5), Darling (13), Hilliard (21), Ansorregi (7), Vautier (17) -equipo inicial- Normantas (15), Frey (1), Hlinason (8), Hustak (-), Petrasek (11) y Font (2).

Árbitros: Ademir Zurapovic (Bosnia), Mihkel Manniste (Estonia) y Josip Jurcevic (Croacia). Eliminaron por cinco faltas a Delow (m.37).

Incidencias: partido de la tercera jornada de la Liga de Campeones disputado en el Uber Arena de Berlín. Los jugadores del Surne Bilbao lucieron crespón blanco, en su camiseta negra, en memoria de las víctimas del accidente ferroviario de Toledo. EFE

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ibn/ism