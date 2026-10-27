Una incidencia técnica deja sin servicio a la web y a la aplicación de Bankinter

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Madrid, 27 oct (EFE).- Una incidencia técnica afecta a la web y a la aplicación de Bankinter desde esta madrugada, aunque el servicio a través de ellas ya se está restableciendo, han confirmado a EFE este martes fuentes de la entidad.

La incidencia ha afectado a la web y a la aplicación del banco, a través de las cuales los clientes no podían conectarse a sus cuentas, aunque el pago con tarjeta y el uso de cajeros ha seguido funcionando con normalidad, así como la red de oficinas y la banca telefónica, han precisado.

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Las mismas fuentes han explicado que el problema está casi solucionado y el servicio a través de la web y la aplicación ha empezado a reactivarse antes de las 11:00 horas paulatinamente. EFE