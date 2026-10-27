Espana agencias

Una incidencia técnica deja sin servicio a la web y a la aplicación de Bankinter

Guardar

Madrid, 27 oct (EFE).- Una incidencia técnica afecta a la web y a la aplicación de Bankinter desde esta madrugada, aunque el servicio a través de ellas ya se está restableciendo, han confirmado a EFE este martes fuentes de la entidad.

La incidencia ha afectado a la web y a la aplicación del banco, a través de las cuales los clientes no podían conectarse a sus cuentas, aunque el pago con tarjeta y el uso de cajeros ha seguido funcionando con normalidad, así como la red de oficinas y la banca telefónica, han precisado.

PUBLICIDAD

Las mismas fuentes han explicado que el problema está casi solucionado y el servicio a través de la web y la aplicación ha empezado a reactivarse antes de las 11:00 horas paulatinamente. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Elecciones generales España 29-N, en directo: última hora de las listas al Congreso y al Senado, los sondeos y los candidatos

A 33 días de las elecciones generales del 29 de noviembre, los partidos han cerrado este lunes el plazo para presentar sus candidaturas. Las encuestas, con la excepción del CIS, auguran una victoria holgada de PP y Vox, con trasvase de votos del primero hacia el segundo

Elecciones generales España 29-N, en directo: última hora de las listas al Congreso y al Senado, los sondeos y los candidatos

Jesús Sánchez, chef Michelin: “Para hacer unos pimientos rellenos muy cremosos, cocino el bacalao con leche y un poco de patata escachada”

Estos pimientos del piquillo se confitan con ajo y aceite para luego combinarse con un relleno cremoso de bacalao, patata, ajo y leche

Jesús Sánchez, chef Michelin: “Para hacer unos pimientos rellenos muy cremosos, cocino el bacalao con leche y un poco de patata escachada”

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 1 de las 10:00

Juegos Once publicó la combinación ganadora del Sorteo 1 de las 10:00 horas. Tenemos los ganadores aquí mismo

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 1 de las 10:00

Estos son los números ganadores del Sorteo 1 de Super Once

Juegos Once publicó la combinación ganadora del sorteo 1 de las 10:00 horas

Estos son los números ganadores del Sorteo 1 de Super Once

Un spray nasal elaborado con veneno de sapo alivia los síntomas de la depresión en un ensayo con personas

Los resultados del estudio muestran que el efecto del fármaco se prolongó durante varias semanas

Un spray nasal elaborado con veneno de sapo alivia los síntomas de la depresión en un ensayo con personas
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Elecciones generales España 29-N, en directo: última hora de las listas al Congreso y al Senado, los sondeos y los candidatos

Elecciones generales España 29-N, en directo: última hora de las listas al Congreso y al Senado, los sondeos y los candidatos

Así fue la detención de uno de los grandes narcos de hachís en Marruecos: una operación con otros 86 arrestados y 11 toneladas de droga incautada

Feijóo promete “levantar las alfombras” de Sánchez si es presidente: “Hay tanta cosa debajo que es imposible transitar por ellas sin tropezarse”

Blocus y sus canales de Telegram y cuentas de TikTok ‘infinitos’ para convocar los disturbios: “Mis informantes me dirán tiendas sin azules”

Iustitia Europa pide al Tribunal Supremo suspender también el derecho al voto a los hijos de los nacionalizados por la ‘ley de nietos’

ECONOMÍA

El empleo marca un nuevo récord con 22,85 millones de ocupados pese a la mayor subida del paro en un verano desde el Covid

El empleo marca un nuevo récord con 22,85 millones de ocupados pese a la mayor subida del paro en un verano desde el Covid

Una española que vive en Noruega revela cuánto gana y gasta al mes: “Ahorro 1500 euros”

Los diputados reciben hasta 2.162 euros al mes exentos de IRPF para gastos parlamentarios

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades este 27 de octubre

Ni Bizum ni tarjeta: el efectivo sigue siendo el rey de los pagos en España y el 92% de los ciudadanos no quiere vivir sin él

DEPORTES

China suspende las emisiones de LaLiga después de que Mbappé se ría de su meme con el “dictador” Mao Zedong

China suspende las emisiones de LaLiga después de que Mbappé se ría de su meme con el “dictador” Mao Zedong

El fútbol español arrasa en la gala del Balón de Oro 2026: de los mejores jugadores jóvenes a los entrenadores, los porteros y mejor jugadora

Alexia Putellas hace historia y gana el Balón de Oro por tercera vez en su carrera e iguala a su compañera Aitana Bonmatí

Luis de la Fuente gana por primera vez el Trofeo Johan Cruyff a mejor entrenador del año: la mente que conquistó el Mundial 2026 y consiguió la segunda estrella de España

La reflexión de Alexia Putellas sobre el deporte y las mujeres: “Los chicos pasan muchas horas en los videojuegos y ahora la mujer practica más deporte”