Un mermado Valencia Basket recibe sin margen de error ante el Rapid de Bucarest

Guardar

//actualiza la lista de altas y bajas médicas tras conocerse la convocatoria//

Valencia, 27 oct (EFE).- El Valencia Basket recibe en el Roig Arena este miércoles al Rapid de Bucarest, en la tercera jornada de la Euroliga, en un partido en el que debe ganar tras las dos primeras derrotas y al que llega con cuatro ausencias por lesión y una duda.

PUBLICIDAD

El Valencia Basket cuenta con un balance de dos derrotas que le deja tercero del grupo empatado con el conjunto rumano, pero su ‘basket average’ favorable le mantiene por delante. Después de caer en el partido inaugural contra el Fenerbahce, repitió resultado negativo contra el Flammes Carolo Basket, ambos disputados en el Roig Arena.

En esta fase de grupos de la Euroliga femenina, los tres primeros clasificados de cada grupo acceden a la siguiente ronda arrastrando los resultados cosechados en esta primera ronda. Una derrota ante el equipo rumano complicaría mucho el futuro del equipo en el torneo.

PUBLICIDAD

Además de la difícil situación europea, el Valencia Basket llega mermado por las bajas, sobre todo en el juego exterior. La base Leticia Romero y la exterior Kendra Chery continúan lesionadas y la también base Alicia Flórez terminó con molestias ante el Ensino y está descartada para el duelo ante las rumanas.

Ante el conjunto lucense tampoco estuvo por lesión la interior Kamila Borkowska. También será baja la ala pívot estadounidense Alisia Jenkins. Con la convocatoria de la nigeriana Elizabeth Balogun y la australiana Chloe Bibby, el Valencia Basket ya cubre las dos plazas de jugadoras extracomunitarias que permite la Euroliga.

PUBLICIDAD

La exterior Elena Buenavida, lesionada desde el pasado 7 de octubre, completó parte de la sesión de trabajo de este martes y entrará en la convocatoria. Quien también estará disponible será la última incorporación del equipo valenciano. La ala pívot Chloe Bibby, que llegó la pasada semana con un contrato temporal, debutó ante Ensino en la liga y podría tener sus primeros minutos con la camiseta ‘taronja’ en la Euroliga.

El rival, el Rapid de Bucarest, también llega con la necesidad de victoria después de las dos abultadas derrotas sufridas ante el Fenerbahce (51-101) y ante el Carolo Basket (98-66). En esos dos encuentros, su principal referente ha sido la alero Claudia Cuic, con un promedio de 13,5 puntos y 6,5 rebotes con 16,5 créditos de valoración por partido.

PUBLICIDAD

Será la primera vez que Valencia Basket y Rapid de Bucarest se enfrenten en un partido oficial. EFE

cma sm/jl