Un archivo inédito de los últimos años de Pau Casals en Puerto Rico se exhibe en Barcelona

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Barcelona, 27 oct (EFE).- El Museo de la Música y L'Auditori de Barcelona han inaugurado este martes la exposición 'Pau Casals en Puerto Rico. Un archivo inédito', que reconstruye los últimos 18 años de vida del músico (1955-1973) a través de documentación de la Fundación Pau Casals y el Fideicomiso Pablo Casals de Puerto Rico.

La muestra, comisariada por Vicent Minguet y abierta al público hasta el 14 de febrero de 2027, se enmarca en los actos del 150 aniversario del nacimiento del violonchelista y saca a la luz facetas menos conocidas de su trayectoria como director, compositor, pedagogo e impulsor de proyectos culturales en la isla caribeña.

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"Se trata de la primera vez que desde Cataluña se hace una exposición dedicada a los años de Pau Casals en Puerto Rico, una etapa importantísima de su vida. Es un legado que va mucho más allá de la música y que nos permite entender la dimensión cultural y humana de estos años", ha dicho en un comunicado la directora del Museo Pau Casals, Núria Ballester.

En el acto inaugural la violonchelista Candela Puigbò ha tocado varias piezas de Casals con un instrumento original que perteneció al maestro.

Esta exposición coincide en el tiempo con la muestra 'Pau Casals, música por la paz', que puede visitarse en el Palau Robert hasta el 10 de enero de 2027. EFE

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