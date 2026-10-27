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Sumar apunta a la ultraderecha en los disturbios de Barcelona y Bilbao y pide investigar: "Follow the TikToker"

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Los diputados de Sumar Gerardo Pisarello (En Comú) y Alberto Ibáñez (Compromís) han pedido este martes investigar quién está detrás de los graves disturbios registrados en Barcelona y Bilbao, especialmente las cuentas de TikTok que habrían promovido algunas de estas convocatorias, y han apuntado a una vinculación con movimientos de ultraderecha.

"Follow the TikToker" (sigan la pista del tiktoker), ha reclamado Pisarello, quien considera que PP y Vox están aprovechando estos altercados para desacreditar las movilizaciones ciudadanas por el derecho a la vivienda.

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En una rueda de prensa en el Congreso, Pisarello ha asegurado que observa un "patrón" en los incidentes y ha reclamado investigar quién administra esas cuentas y quién se beneficia de los disturbios. "En el caso del Watergate se decía la famosa frase 'follow the money', sigamos la pista del dinero, y nosotros decimos aquí 'follow the TikToker'", ha explicado.

Pisarello ha acusado a los líderes de PP y Vox de aprovechar los altercados para "alimentar su campaña de odio, criminalizar a los jóvenes y desacreditar las movilizaciones contra el rentismo y la precarización laboral". A su juicio, esta actuación encaja con la estrategia de una "internacional reaccionaria" que utiliza las redes sociales para generar injerencias electorales.

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QUE LA POLICÍA LLEGUE HASTA EL FINAL

Preguntado expresamente por las diferencias entre los incidentes de Barcelona y Bilbao, donde se produjeron altercados en una protesta contra la anunciada presencia de Vito Quiles, Pisarello ha precisado que sus sospechas sobre una posible coordinación de la ultraderecha se refieren "sobre todo a Barcelona". No obstante, ha insistido en reclamar que se investiguen las cuentas que están detrás y que la Policía llegue "hasta el final".

En este sentido, el parlamentario ha subrayado que el malestar de los jóvenes precarizados es "real" y señalado que los sindicatos de inquilinos y las organizaciones que impulsan las movilizaciones por la vivienda no han apoyado estos actos violentos y ha reivindicado la movilización no violenta como estrategia.

Por su parte, el diputado de Sumar y 'número dos' de la candidatura de Compromís-Front Valenciá, Alberto Ibáñez ha indicado que los disturbios deben analizarse en un contexto europeo y ha advertido de que la derecha y la extrema derecha tratarán de utilizarlos durante la campaña electoral para introducir debates sobre seguridad y restricciones de derechos y libertades, desplazando las reivindicaciones relacionadas con la vivienda.

LOS ANTIFASCISTAS SON PACÍFICOS

Ibáñez ha afirmado que determinadas plataformas y movimientos surgidos en redes sociales buscan "sembrar el caos y la desesperanza", lo que, a su juicio, "alimenta a la extrema derecha y la desafección política". No obstante, preguntado por la responsabilidad de los altercados, ha reconocido que "es pronto para saber quién está detrás".

En cambio, sostiene que los movimientos antifascistas llevan mucho tiempo actuando pacíficamente en España y que, durante los incidentes de Bilbao, algunos de ellos, incluida la CNT, hicieron llamamientos para evitar actos vandálicos.

Finalmente, ha expresado su convencimiento de que lo ocurrido en Barcelona y Bilbao, así como lo que, según ha indicado, podría suceder en Valencia y otras ciudades durante Halloween, responde a un movimiento "vinculado a posiciones de extrema derecha que busca generar una sensación de caos y de vacío de poder".

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EuropaPress

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