Rafael Lemus (PSOE), de número uno al Senado por Badajoz a quedarse fuera de la lista

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Mérida, 27 oct (EFE).- El ex secretario provincial del PSOE de Badajoz entre 2012 y 2025, Rafael Lemus, ha pasado en apenas dos semanas de ser propuesto para encabezar la lista de su partido al Senado para las elecciones generales del 29N, a ser relegado al número tres y, finalmente, a quedarse fuera de ella tras el acuerdo de los socialistas con el Frente Amplio.

El Comité Provincial del PSOE aprobó el pasado 14 de octubre en Badajoz las candidaturas al Congreso y al Senado por esta provincia, con Lemus como número uno para la Cámara Alta.

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Sin embargo, la propuesta pacense fue corregida por el Comité Federal de Listas del PSOE, que le relegó del puesto uno al tres en lugar del entonces todavía delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, que pasó a encabezar la candidatura, ratificada el 17 de noviembre por el Comité Federal del PSOE.

Tras el acuerdo de los socialistas con Frente Amplio para ir juntos en la mayoría de circunscripciones en una coalición denominada Senado de Progreso, Lemus se ha quedado ahora fuera.

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El exsenador socialista (2015-2026) ha criticado este martes a la dirección regional de su partido por no comunicarle su exclusión de la lista.

"Joaquín Macías -IU- me ha llamado para comunicarme que me sustituirá en la lista al Senado. Un gesto que le honra y que no ha tenido la dirección regional de mi partido para anunciarme mi salida", ha señalado Lemus en sus redes sociales.

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El político socialista ha deseado "suerte a todas los candidatos y candidatas" y ha cerrado sus comentarios con una cita del filósofo chino Sun Tzu.

"Cuando el general es débil y sin autoridad, cuando sus órdenes no son claras y nítidas, cuando no hay deberes fijos asignados a los oficiales y a los hombres, el resultado es el desorden total". EFE

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