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Madrid, 27 oct (EFE).- El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, niega que el Gobierno esté perdiendo "el control de la calle" tras los disturbios registrados en los últimos días en las calles de Barcelona y Bilbao y ha asegurado que el Ejecutivo pondrá "todos" los medios para evitar que se repitan.

Durante una entrevista en Las Mañanas de RNE, el ministro ha hecho referencia al vandalismo registrado en esas dos ciudades para asegurar que, "en absoluto", el Gobierno ha perdido el control de la situación.

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Cree que "hay quien quiere desarrollar ese argumento ultraconservador, por no decir de extrema derecha, en esta campaña electoral", pero "no es cierto".

El Gobierno "no sólo rechaza" estos disturbios sino que "estamos trabajando activamente para que no se produzcan".

Planas cree que no se puede aceptar "ningún tipo de violencia" y ha abogado por usar los "mucho mecanismos de participación democrática" con los que cuenta el país para "expresar las ideas".

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Respecto al pacto PP-Vox para las listas del Senado de cara a las elecciones del 29N, Planas cree que "se juntan porque están unidos desde hace mucho tiempo" y "están identificados el uno con el otro".

El PP "ha asumido prácticamente todos los contenidos y orientación política" de Vox, ha añadido. EFE