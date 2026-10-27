Pellegrini: "Uno puede estar en la final en seis partidos"

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Sevilla, 27 oct (EFE).- El entrenador del Betis, el chileno Manuel Pellegrini, destacó este martes la importancia de la Copa del Rey, en la que debuta mañana en Alcorcón (Madrid) frente al CD Artístico Navalcarnero, de Segunda RFEF, una competición que permite "en seis partidos, estar en la final".

Pellegrini advirtió de que la Copa "es más corto que la 'Champions' y la 'Europa League'", aunque "igual de difícil porque los mismos equipos" que los béticos tienen "por encima en la Liga, están en Copa", así que no jugará "pensando en llegar a la final, sino en hacer un buen partido y ya se verá cuál es el camino".

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El partido se jugará en el estado de Santo Domingo, el campo del Alcorcón donde Pellegrini perdió 4-0 con el Real Madrid hace justo 17 años, el 27 de octubre de 2009, en lo que fue "una de las muchas sorpresas que se dan en Copa" y "un traspiés importante de los que uno debe aprender", que "sucedió por diversos motivos que no tiene sentido analizar después de tanto tiempo".

El técnico santiaguino admitió que hará rotaciones, aunque "lo más importante es el equipo", por lo que no quiso detenerse en "las partes individuales", sino que piensa en "ir a clasificar y jugar un buen partido" porque no se tratar "sólo de ganar, sino" que la ocasión le "sirve también para evaluar colectivamente".

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El conjunto madrileño le parece a Pellegrini "un rival respetable, como todos", ya que "a pesar de estar en Segunda RFEF, si le das espacio a cualquier jugador profesional, te va a marcar la diferencia", así que no pasar apuros ante "un equipo motivado con su gente, depende exclusivamente" del Betis. EFE

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