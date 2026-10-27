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Los urgenciólogos, molestos por la creación de una especialidad de enfermería de urgencias

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Madrid, 27 oct (EFE).- La Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias (SEMES) ha expresado su "sorpresa y profundo malestar" después de que el Ministerio de Sanidad haya anunciado el inicio de la tramitación de una especialidad conjunta de Enfermería de Críticos, Urgencias y Emergencias.

En un comunicado difundido este martes, la sociedad científica considera que la decisión de Sanidad no ha tenido en cuenta las "propuestas técnicas" que han trasladado desde SEMES para el reconocimiento de una especialidad propia de Enfermería de Urgencias y Emergencias.

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Desde la sección de Enfermería de la sociedad, que representa a más de 2.500 profesionales, se defiende la necesidad de una formación especializada que responda a las competencias, responsabilidades y particularidades de la atención enfermera en los servicios de Urgencias y Emergencias, tanto en el ámbito hospitalario como extrahospitalario.

Por ello, considera "especialmente preocupante" que una decisión "tan relevante para el futuro de la formación enfermera" se haya impulsado sin incorporar sus aportaciones ni ofrecer respuesta a la propuesta formal presentada ante el Ministerio de Sanidad el pasado 9 de marzo.

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Su propuesta, explica SEMES, ha contado con respaldo institucional en diferentes comunidades autónomas. En concreto, los parlamentos autonómicos de Murcia, Galicia y Canarias aprobaron proposiciones no de ley alineadas con su planteamiento, mientras que la Comunitat Valenciana, Navarra, La Rioja, Extremadura y Castilla-La Mancha han manifestado públicamente su apoyo a esta iniciativa.

"Una decisión de esta importancia debe contar con la participación de los profesionales y de las sociedades científicas implicadas, mediante un proceso de diálogo transparente que permita alcanzar una solución consensuada sobre el futuro de la especialización enfermera en Urgencias y Emergencias", asevera.

La sociedad médica insiste en que esta especialidad de Enfermería cuenta con un ámbito competencial propio que requiere una "formación específica y diferenciada", adaptada a las características de un entorno asistencial que exige "capacidad de respuesta inmediata, una elevada preparación profesional y habilidades específicas para afrontar situaciones especialmente complejas".

Por último, SEMES reitera su plena disposición a colaborar para buscar "consensos basados en la evidencia científica y en las necesidades del sector", y recuerda que su objetivo continúa siendo el reconocimiento de una especialidad propia de Enfermería de Urgencias y Emergencias "que garantice una formación de excelencia y contribuya a ofrecer a los pacientes una atención cada vez más segura, especializada y de mayor calidad". EFE

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