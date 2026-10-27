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Junts se abre a investir un Gobierno del PSOE si Pedro Sánchez se aparta

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Barcelona, 27 oct (EFE).- La candidata de Junts a las elecciones generales, Miriam Nogueras, se ha abierto a investir a un Gobierno del PSOE si el actual presidente, Pedro Sánchez, se aparta y los socialistas aceptan medidas que beneficien a Cataluña tras el 29 de noviembre.

"Sánchez tuvo su oportunidad y es evidente que la ha dejado perder. En algún momento el PSOE tendrá que decidir si es más importante Pedro Sánchez que el partido, que llegar a consensos y avanzar", ha dicho este martes en una rueda de prensa, al ser preguntada sobre negociaciones después del 29N.

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Nogueras ha subrayado que Junts ya había pedido a Sánchez apartarse antes de la convocatoria electoral, apelando a lo que bautizaron como la 'vía Starmer' en alusión a la renuncia del ex primer ministro británico para dar paso a un sucesor del mismo partido.

"Dar pasos al lado a veces son cosas que terminan beneficiando a todos. En el Reino Unido les ha ido lo suficientemente bien", ha dicho, y ha añadido que "aparcando a Cataluña no hay votos de Junts".

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Nogueras ha situado el "concierto económico" entre las medidas que Junts pondría sobre la mesa para negociar una investidura alternativa a un Gobierno de PP y Vox.

"En 2023 ya dejamos claro que éramos quien frenaba a toda esta gente", ha dicho Nogueras, si bien ha criticado que "se ponga toda la responsabilidad de un Gobierno de España" en un partido "catalanista, soberanista e independentista". EFE

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