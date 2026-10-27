Jay Vine amplía su contrato con el UAE hasta finales de 2029

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Redacción deportes, 27 oct (EFE).- El ciclista australiano Jay Vine ha ampliado su contrato con el UAE Team Emirates-XRG hasta finales de 2029, según anunció este martes la escuadra que lidera el esloveno Tadej Pogacar.

"Estamos impacientes por ver lo que los próximos tres años traerán para ti" es el mensaje lanzado por el equipo emiratí en su cuenta oficial en redes sociales, en la que dio a conocer la extensión de contrato del corredor de Townsville, que el próximo 16 de noviembre cumplirá 31 años, en una clara apuesta por la continuidad de una de las plantillas más potentes del pelotón mundial.

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Ganador en dos ocasiones del Tour Down Under (2023 y 2026) y tercero en el Tour de Romandía en 2025, Vine ha participado seis veces en LaVuelta española -con cuatro etapas conquistadas, dos veces ganador del 'maillot' de la montaña (2024 y 2025) y un trigésimo puesto como mejor lugar- y tres en el Giro de Italia.

Sin embargo, nunca ha tomado la salida en el Tour de Francia, prueba conquistada por el líder de su equipo, Tadej Pogacar, en cinco ocasiones.

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Llegado al UAE en 2023, su presencia como especialista en montaña y en contrarreloj -en 2025 fue subcampeón mundial de la especialidad- ha sido del máximo apoyo para el trabajo conjunto de la escuadra emiratí.

Su última carrera tuvo lugar el pasado 18 de octubre, cuando fue segundo -por tercer año consecutivo- en la Crono de las Naciones, por detrás del belga Remco Evenepoel (Red Bull-BORA-hansgrohe). EFE

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