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Investigadas por vandalizar inmobiliarias en Mallorca dicen en el juzgado que fueron presionadas por la Guardia Civil

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Las dos jóvenes investigadas por provocar daños en cinco inmobiliarias de Santa Maria (Mallorca) han afirmado este martes que recibieron presiones de los agentes de la Guardia Civil en el momento del arresto para admitir los hechos.

Ha sido en su declaración ante el el Tribunal de Instancia sección de Instrucción plaza 12 de Palma, donde han comparecido a petición propia y asistidas por el letrado Josep de Luis, ya que tras su arresto el 15 de julio se acogieran a su derecho a no declarar tanto en dependencias de la Guardia Civil como en el juzgado, tras lo cual quedaron en libertad.

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Para el letrado, existen elementos que podrían anular la actuación policial y archivar el procedimiento al considerarse que podrían suponer una vulneración de derechos. Según el abogado, tras ser arrestadas, las chicas no hablaron directamente con ningún letrado sino que lo hicieron, en presencia de agentes, y por medio de un teléfono en manos libres.

Además, siempre según su versión, los agentes les instaron a entregar diversas prendas de ropa para probar su participación en los hechos bajo amenaza de realizar registros en sus domicilios o prolongar durante más tiempo la detención.

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Respecto a las grabaciones de las cámaras de seguridad, también podrían impugnarse ya que no se dirigen únicamente a la fachada sino que captan gran parte de la calle.

Cabe recordar que las dos activistas fueron detenidas a mediados de julio pasado como presuntas autoras de los delitos de daños y contra el patrimonio histórico como consecuencia de varias denuncias recibidas tras la vandalización de cinco inmobiliarias en el municipio de Santa Maria.

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EuropaPress

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