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Interceptados 135 migrantes en ocho actuaciones en Formentera y Mallorca

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Actualiza con la llegada de cuatro pateras más a Baleares

Palma/Ibiza, 27 oct (EFE).- Un total de 135 migrantes han sido interceptados este martes en ocho actuaciones desarrolladas en Formentera y Mallorca, seis de ellas en la isla pitiusa o en aguas próximas, ha informado la Delegación del Gobierno en las Islas Baleares.

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En Formentera han sido localizadas 107 personas de origen magrebí en seis intervenciones, mientras que en Mallorca se ha interceptado a 28 migrantes, de los que 23 son de origen subsahariano y cinco magrebíes.

La primera actuación se ha producido a las 4.17 horas en el Camí des Ram, en Formentera, donde agentes de la Guardia Civil han interceptado a 29 personas de origen magrebí.

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Posteriormente, a las 7.00 y las 7.45 horas, se han localizado otros dos grupos de 13 y 11 personas, respectivamente, en la zona de la Mola, también en Formentera.

A las 9.40 horas, Salvamento Marítimo y la Guardia Civil han intervenido en la interceptación de 23 personas de origen subsahariano a seis millas de Portocolom, al este de Mallorca.

Ya por la tarde, a las 15.25 horas, los agentes han localizado a otras 21 personas de origen magrebí en la zona del Caló des Mort, en Formentera.

A las 15.50 horas, Salvamento Marítimo y la Guardia Civil han interceptado a 26 migrantes de origen magrebí a seis millas de Formentera.

La séptima actuación se ha producido a las 16.40 horas en la zona de s'Estufador, también en Formentera, donde han sido interceptadas otras siete personas de origen magrebí.

Finalmente, a las 18.03 horas, la Guardia Civil ha localizado a cinco migrantes de origen magrebí en Cala Santanyí, en Mallorca.

En las distintas actuaciones han participado efectivos de la Guardia Civil de Formentera, Santa Eulària, Campos y Santanyí, así como de la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia (USECIC) y Salvamento Marítimo.

Con estas ocho nuevas barcas, en lo que va de año han llegado al archipiélago 387 pateras con 7.011 migrantes, según los datos contabilizados por EFE a partir de la información facilitada por el Ministerio del Interior y la Delegación del Gobierno en Baleares.

En 2025 arribaron a las islas 401 embarcaciones con 7.321 personas, lo que supuso un 24,5 % más de inmigrantes y cerca de un 15 % más de pateras que en 2024. EFE

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