Feijóo justifica su pacto con Vox en Senado porque Sánchez cambió "el tablero" y ve posible lograr mayoría reforzada

25/10/2026 El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, durante un acto público en el marco de la precampaña de las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, en el Centro de las Artes Escénicas y de la Música (CAEM), a 25 de octubre de 2026, en Salamanca, Castilla y León (España). Durante el acto, Feijóo ha presentado las listas de candidatos del PP que concurrirán en los comicios del 29N. POLITICA Manuel Ángel Laya - Europa Press

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El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha justificado su pacto con Vox en el Senado para responder a la "coalición de desesperados" del PSOE, Frente Amplio y otras fuerzas de izquierda. Tras asegurar que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha "cambiado el tablero" con ese pacto de la izquierda, ha recalcado que era "imprescindible" responder a esa coalición para mantener la mayoría absoluta en la Cámara Alta y no ha llegado a descartar que sea posible que PP y Vox logren una mayoría reforzada de tres quintos.

"Las reglas de juego han cambiado. El tablero el señor Sánchez lo ha cambiado y, por tanto, hay que responder a un movimiento de Sánchez y de todos sus socios", ha afirmado, para añadir que "no responder" sería una "irresponsabilidad". De hecho, ha confesado que no habría fraguado este pacto con Vox si el PSOE no hubiera firmado una coalición con Frente Amplio y otros partidos territoriales de izquierda.

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En una entrevista en Onda Cero, que ha recogido Europa Press, Feijóo ha explicado que su pacto con Vox es una respuesta esperada por la mayoría de los españoles que quieren un cambio en España y ha señalado que, a diferencia del pacto del PSOE con otras fuerzas de izquierda, no desaparecen las siglas de PP y Vox.

"Lo que hemos hecho es una coordinación imprescindible para mantener las posibilidades de mayoría absoluta en la Cámara Alta", ha dicho, para insistir en que el acuerdo entre PP y Vox es una "respuesta responsable" a la "coalición de desesperados" de Sánchez.

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En este sentido, ha indicado que se trata de una "reacción adulta" a un movimiento que hacía muchas décadas que no se producía. "El PSOE se fusiona con todas las fuerzas de izquierda, de izquierda extrema, y ante eso hay que reaccionar", ha abundado.

Al ser preguntado si hay posibilidades de que PP y Vox logren con ese pacto en el Senado obtener los tres quintos --les permitiría renovar los magistrados del Tribunal Constitucional--, Feijóo ha respondido afirmativamente, pero ha admitido que para eso la gente tiene que "votar masivamente y que funcione correctamente ese punto de encuentro". Se trata, ha explicado, de que "en esas 14 circunscripciones" donde Vox presenta solo un candidato, los electores de ese partido apuesten por dos candidatos del PP.

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EL PP "SIGUE SIENDO UN PARTIDO REFORMISTA" Y VOX "MÁS RUPTURISTA"

Feijóo ha subrayado que PP y Vox son partidos "distintos" y ha dejado claro que su formación seguirá siendo un partido reformista.

"Sigue habiendo un partido reformista de centro derecha, que es el Partido Popular, y un partido más rupturista que es Vox", ha manifestado, para añadir que el objetivo era encontrar un "un punto de encuentro" para intentar mantener la mayoría absoluta en la Cámara Alta.

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Además, Feijóo ha afirmado que Sánchez es "una persona conflictiva" en el Gobierno y con sus colaboradores. Es más, ha dicho que al jefe del Ejecutivo le gusta "el conflicto en España". "Estamos ante una situación de emergencia. La necesidad de un cambio político en España. El que le ponga una rueda al cambio político asumirá su responsabilidad", ha avisado.

A un mes de las elecciones generales, el presidente del Partido Popular ha afirmado que la regeneración que necesita España "pasa por intentar que Sánchez no sea protagonista ni siquiera en la siguiente legislatura".

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INFORMÓ AL PRESIDENTE DEL PP VASCO DE NO CONCURRIR EN GUIPÚZCOA

Feijóo ha admitido que informó al presidente del PP vasco, Javier de Andrés, de que el PP se planteaba la posibilidad de no concurrir al Senado en Guipúzcoa, una provincia donde no ha logrado escaño en 26 años.

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"El señor Javier de Andrés le dije que estaba trabajando en esta hipótesis hace una semana", ha apostillado, para añadir que el presidente del PP vasco "con buen criterio no transmitió al partido" este asunto que estaba encima de la mesa de negociación.

En cuanto a si ve riesgo no presentarse en Gerona y Tarragona al Senado, Feijóo ha rechazado que el PP no se presente en Cataluña a las generales de noviembre, subrayando la candidatura de Xavier García Albiol como cabeza de lista al Congreso por Barcelona. En el caso del Senado, ha indicado que ahí no renuncian a nada porque el PP no ha logrado nunca senadores en Gerona y Tarragona.

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PASAR DE 6 DIPUTADOS A 9 EN CATALUÑA

"Yo lo que quiero es subir un diputado en Girona, un diputado en Lleida y un diputado en Barcelona. Pasar de seis a nueve", ha asegurado Feijóo, poniendo el foco en la representación que logrará el Grupo Popular en el Congreso.

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"El PP lo que quiere ser es una fuerza determinante en Cataluña, que el PSC baje, que el PP suba y que Cataluña contribuya a esa mayoría para la que estamos trabajando", ha manifestado el presidente del PP.

"Yo lo que busco aquí es cumplir con mi deber, mi compromiso es intentar que haya un cambio político en España, un cambio político profundo pero tranquilo. Mi compromiso es que finalice esta etapa de indecencia y de decadencia", ha finalizado Feijóo.