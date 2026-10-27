El Valencia jugará por segunda vez en sus más de cien años como visitante en Mestalla

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Valencia, 27 oct (EFE).- El Valencia jugará este miércoles en Mestalla, en la primera ronda de la Copa del Rey contra el UD Tavernes de la Valldigna, y lo hará como visitante, una condición que solo ha tenido hasta ahora en una ocasión en los más de cien años que lleva en su actual casa, inaugurada en 1923 y de la que está previsto que se despida al acabar esta campaña.

Al no estar habilitado el campo municipal de Tavernes de la Valldigna para albergar un partido de estas características ante un rival de Primera, desde el propio club de la comarca de La Safor alentaron la posibilidad de jugar en Mestalla, una opción que finalmente se pactó la semana pasada.

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El Valencia, dueño del campo, actuará por tanto como visitante dado que el local en esta primera ronda debe ser el equipo de menos categoría.

La única vez que el Valencia actuó como visitante en Mestalla fue hace más de sesenta años, en la campaña 1963-64, cuando quedó emparejado en la Copa contra el Mestalla, que era como se denominaba entonces a su equipo filial, que ahora es oficialmente el Valencia Mestalla y que ha sido también el Valencia B.

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El primer equipo, dirigido entonces por Mundo, actuó como local en la ida el 1 de mayo de 1964 y se impuso por 2-0 con goles de Vicente Guillot y Héctor Núñez. Ocho días después, fue el filial que dirigía Carlos Iturraspe el que actuó como local en Mestalla y el primer equipo venció por 0-5 pese a alinear a un equipo lleno de suplentes.

El Valencia, que este sábado recibió el Villarreal en Mestalla en LaLiga, ha disputado hasta ahora 2087 partidos en Mestalla, 2086 como local y 1 como visitante, y acumula 1338 triunfos, 436 empates y 313 derrotas. EFE

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