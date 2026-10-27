El PSOE ve "fraudulento" el pacto PP-Vox en el Senado por los candidatos "independientes"

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Madrid, 27 oct (EFE).- El PSOE cree que el pacto de PP y Vox para el Senado es una "coalición fraudulenta" por la presencia de candidatos "independientes" de Vox en las seis listas de los populares que han tenido cargos públicos con la formación de Santiago Abascal, un extremo que niegan en este partido.

El acuerdo implica que los populares no concurran en tres provincias -Guipúzcoa, Girona y Tarragona- y el partido de Abascal renuncia a presentar candidatura propia en seis -Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Cádiz, Valencia, Castellón y Baleares-, donde el PP les cede un lugar para un independiente en cada una de ellas.

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Entre los independientes está el exconseller José Luis Aguirre, vicepresidente del partido en la provincia de Valencia, en la lista de esa provincia; el director de Comunicación de la fundación Disenso, Miguel Rovira, por Castellón; la exjefa de prensa de Vox en el Ayuntamiento de Valencia, Belén Bordils, por Mallorca; y por Tenerife, José Francisco García Paramio, quien ya fue candidato de Vox al Senado por León en las elecciones de 2023.

Fuentes socialistas subrayan que el acuerdo anunciado este lunes, último día para registrar las candidaturas, es una estrategia "fraudulenta" y prueba que la derecha está "muy nerviosa" con la coalición de la izquierda en el Senado.

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Prueba también, según las mismas fuentes, que PP y Vox "son lo mismo" y lo muestran ya "sin complejos".

Los socialistas confían en que la coalición con el Frente Amplio le traiga buenos resultados en la Cámara Alta y no temen que el acuerdo de la derecha vaya a impedir que ganen estas elecciones, ni en el Senado, ni el Congreso.

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Inciden en ese sentido en que más allá del acuerdo de sus rivales, los socialistas siguen "muy animados" y centrados en lograr los mejores resultados posibles en ambas cámaras.

El concepto de independiente a la hora de formar las listas electorales quiere decir que la personas que tienen la condición de independiente de la formación por la que se presentan.

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Así lo que figuran en las listas del PP al Senado son candidatos independientes del PP, no necesariamente de Vox, partido que los ha designado en el marco del acuerdo entre ambos para presentar listas conjuntas en seis circunscripciones.

Por tanto, los independientes incluidos en la candidatura del PP como independiente pueden trabajar o haber trabajado para Vox o ser o no militantes del partido, una cuestión esta última que no se puede saber a ciencia cierta al ser la militancia una cuestión privada de cada uno.

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Fuentes de Vox aseguran que es perfectamente legal y que, según la ley electoral, no puede considerarse coalición encubierta. EFE