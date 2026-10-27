El PP no ve "nada que celebrar" sobre el acuerdo de política agrícola de la UE

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Madrid, 27 oct (EFE).- La eurodiputada del PP Carmen Crespo cree que el campo europeo no tiene "nada que celebrar" tras el acuerdo alcanzado el lunes por el Consejo de ministros de Agricultura de la Unión Europea (UE) respecto a la futura Política Agrícola Común (PAC) porque es un pacto "parcial" y sobre "conceptos normativos" pero sin presupuesto.

A través de la red social X, Crespo ha criticado este martes que aún no se haya concretado el acuerdo sobre financiación de la PAC para ver si se confirman las "pretensiones" de recortarla "un 22 %".

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Desde el PP, defienden mantener "el mismo presupuesto" que la actual programación para una PAC "justa y fuerte".

El acuerdo alcanzado por los 27 es parcial, ya que el reglamento debe adoptarse por codecisión con el Parlamento europeo, con el que empezará a negociarse en enero de 2027, según fuentes del Ministerio de Agricultura español.

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Además, depende de la negociación del Marco Financiero Plurianual 2028-2034 que cierren los jefes de Gobierno en el Consejo Europeo, que tiene previstas dos reuniones antes de finalizar el año y que será "determinante" para la dotación económica de la futura PAC.

El acuerdo alcanzado, según ha detallado el Departamento español de Agricultura, recoge aspectos como un reglamento propio para la PAC, con herramientas suficientes para dar apoyo a los agricultores españoles; o una política centrada en el apoyo a las rentas, al tiempo que una reforma con orientación social.

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Los 27 quieren también que los jóvenes sean protagonistas de la PAC promoviendo una estrategia de relevo generacional que se reforzará en España, un apoyo a las nuevas incorporaciones, una dotación inicial por las mismas y el apoyo a las sustituciones. EFE