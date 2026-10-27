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El exjuez investigado por actuar presuntamente contra Biedma declara mañana en el 'caso Leire Díez'

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El exmagistrado Luis Sáenz de Tejada está citado este miércoles a declarar como investigado ante el juez de la Audiencia Nacional que investiga el 'caso Leire Díez', Santiago Pedraz, por su presunta implicación en acciones contra la jueza de Badajoz Beatriz Biedma, que investigó a David Sánchez, hermano de presidente del Gobierno.

Sáenz de Tejada está citado en la Audiencia Nacional a las 10.30 horas para declarar ante Pedraz como presunto autor de delitos de organización criminal, calumnias y contra la integridad moral, después de que Biedma solicitase su imputación tras declarar como perjudicada que se sintió perseguida y angustiada por el supuesto acoso del exmagistrado.

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La Guardia Civil vincula a Sáenz de Tejada con la presunta trama para desbaratar causas judiciales que afectan al PSOE y al Gobierno, que habría estado liderada por el exdirigente socialista Santos Cerdán y coordinada por la exmilitante Leire Díez.

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil situó en un informe el punto de partida de las presuntas acciones contra Biedma en un contacto de agosto de 2024 mantenido entre los empresarios Joaquín Parra y Javier Pérez Dolset, en el que el segundo le habría preguntado al primero "si disponía de algún contacto en Badajoz, concretándose dicha solicitud en relación con el exmagistrado Sáenz de Tejada", para los agentes.

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En agosto de 2024, se creó un grupo de WhatsApp denominado 'Vacaciones y viajes', del que formarían parte Dolset, Díez, Parra y Sáenz de Tejada, que a la postre habría sido "la principal vía de comunicación empleada en lo que respecta a esta línea de actuación", según los investigadores.

Asimismo, la UCO plasmó en un informe una declaración testifical de una mujer identificada como Cintia Rocho, supuestamente vinculada a un grupo criminal de Badajoz dedicado al narcotráfico.

En ella, Rocho aseguró que Sáenz de Tejada le señaló que Biedma "era un puto grano en el culo y había que eliminarla".

UNA DECLARACIÓN "NUCLEAR"

La defensa de Biedma solicitó la declaración del exjuez al considerarla "nuclear para esclarecer su rol, sus contactos, la finalidad de sus actuaciones y su participación en la presunta organización criminal".

Biedma argumentó que la enemistad previa de Sáenz de Tejada contra ella fue "el motivo por el que Díez lo reclutó, y desde el inicio del procedimiento contra David Sánchez su actuación se centró de manera directa y sostenida en la magistrada instructora, reproduciendo exactamente los objetivos fijados por el grupo y las anotaciones manuscritas intervenidas".

Por su parte, Sáenz de Tejada acusó a los investigadores de la UCO de mentir, señalando que le han realizado una "imputación falsa de hechos sin investigación alguna", en un escrito remitido a Pedraz, de forma que negó haber acosado a la jueza.

El exjuez señaló que es "rotundamente falso" que contactara con Rocho y le hablara de la necesidad de "eliminar" a Biedma, y acusó a los agentes de la UCO de haber cometido presuntamente un delito de falsedad en documento público, y a los testigos de ese mismo delito, en concurso con un delito de calumnias e injurias.

Por otro lado, la jueza denunció ante la Jefatura Superior de la Policía Nacional de Extremadura que el día que declaró ante la Audiencia Nacional, cuando estaba conduciendo de camino a su casa de Badajoz desde el aeropuerto de Talavera de la Real en compañía de sus hijas, una de ellas vio que "un coche de color blanco", sin poder identificar la matrícula, se había puesto en paralelo a su vehículo y que estaba ocupado por Sáenz de Tejada, por lo que a Biedma se le puso un dispositivo de seguridad y de protección.

El exjuez, por su parte, negó en un escrito los hechos asegurando que se encontraba "a 450 kilómetros", en Uceda (Guadalajara), y que pasó el día completo en casa de su hermana.

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EuropaPress

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