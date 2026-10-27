El Celta, cuarto equipo con mejor ratio de goles en contra de las cinco principales ligas

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Vigo, 27 oct (EFE).- El Celta, que solo ha encajado 7 goles en 10 partidos, es uno de los cuatro equipos con mejor ratio de goles en contra de las cinco grandes ligas de Europa, únicamente superado por el Borussia Dortmund alemán, el Arsenal inglés y el Lazio italiano.

El promedio de 0,70 goles por partido coloca al Celta en el nivel de las mejores defensas de las cinco grandes ligas en este primer tramo, aunque los de Claudio Giráldez son los que menos rentabilizan ese gran rendimiento con solo 12 puntos sumados (una media 1,2 puntos por encuentro).

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"Para ganarnos, el rival tiene que hacer muchas cosas bien. Es muy difícil meternos mano", declaró recientemente el técnico gallego, que el pasado domingo celebró la quinta portería a cero de su equipo. "Me parece un aspecto superpositivo, que hace que cuando te faltan un poco las fuerzas o no eres capaz de tener el control, puedas estar sobreviviendo en los partidos para poder ganarlos", apuntó.

Uno de los datos más llamativos es que, a esta altura del curso, el Celta en las últimas diez temporadas llevaba una media de 16 goles encajados, más del doble de los que ha recibido esta campaña el conjunto dirigido por Giráldez.

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"Tenemos que volver a darle importancia a estar sólidos, a centrarnos mucho más en el pasillo central y a estar más compactos", dijo Giráldez el pasado mes de abril, en la recta final del pasado campeonato.

El actual Celta, además, presenta el segundo mejor registro de toda su historia en cuanto a goles encajados, solo superado por el que dirigía Txetxu Rojo en la temporada 1992-93, que llevaba seis goles en contra en las diez primeras jornadas.

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El equipo que más rentabiliza su solidez defensiva es el Lazio, que ha encajado 5 goles y ha sumado 22 puntos en las ocho primeras jornadas de la Serie A (2,75 de media por encuentro).

Le sigue en esa hipotética clasificación el Arsenal de Arteta tras sumar una media de 2,63 puntos por partido en las ocho primeras jornadas, en las que ha encajado los mismos goles que el Lazio pero ha sumado un punto menos.

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El equipo de las cinco principales ligas europeas que presenta el mejor ratio de goles encajados es el Borussia Dortmund, que ha recibido cuatro goles en los siete partidos disputados, con una media de 0,5. En esas siete primeras jornadas ha sumado 17 puntos, 2.43 de media por partido, el doble que el Celta.

Si hablamos de los equipos que más puntos sacan por cada gol encajado, el Lazio sigue siendo el mejor con una media de 4,40 puntos por gol recibido. El Arsenal le sigue con 4,20, mientras que otros dos equipos de LaLiga -Atlético y Real Madrid- también mejoran los 1,71 puntos por gol recibido de los celestes.

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Los de Diego Pablo Simeone suman 3,13 y los de Jose Mourinho 2,40 después de haber encajado 8 y 10 goles y haber sumado 25 y 24 puntos, respectivamente, en las diez primeras jornadas. EFE

dmg/jpd